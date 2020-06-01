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Украинцам объяснили, можно ли использовать е-паспорт для выезда за границу
Электронные паспорта в приложении «Дія», которые на территории Украины официально служат цифровыми аналогами бумажных документов, не могут использоваться украинцами для пересечения государственной границы. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.
«На сегодня граждане Украины могут пересекать государственную границу Украины только при наличии необходимых паспортных документов,
Е-паспортами можно пользоваться только на территории Украины.
В ведомстве разъяснили, что постановление от 15 апреля 2020 № 278 «О реализации экспериментального проекта по применению отражения в электронном виде информации, содержащейся в паспорте гражданина Украины в форме карточки, и отражение в электронном виде информации, содержащейся в паспорте гражданина Украины для выезда за границу» не предусматривает возможности предъявлять е-паспорт для выезда за границу при пересечении государственной границы и прохождения процедур оформления.
Напомним, первым электронным документом, который заработал через приложение «Дія», стали водительские права.
В период пандемии коронавируса с помощью приложения «Дія» в Украине осуществляется контроль за соблюдением режима обсервации.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!