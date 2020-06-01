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Украина

Украинцам объяснили, можно ли использовать е-паспорт для выезда за границу

19:04 1 июня 2020
е-паспорт
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Электронные паспорта в приложении «Дія», которые на территории Украины официально служат цифровыми аналогами бумажных документов, не могут использоваться украинцами для пересечения государственной границы. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

«На сегодня граждане Украины могут пересекать государственную границу Украины только при наличии необходимых паспортных документов, в т. ч. паспорта гражданина Украины для выезда за границу и паспорта гражданина Украины, регламентирующих оформление лиц на границе», — говорится в сообщении.

Е-паспортами можно пользоваться только на территории Украины.

В ведомстве разъяснили, что постановление от 15 апреля 2020 № 278 «О реализации экспериментального проекта по применению отражения в электронном виде информации, содержащейся в паспорте гражданина Украины в форме карточки, и отражение в электронном виде информации, содержащейся в паспорте гражданина Украины для выезда за границу» не предусматривает возможности предъявлять е-паспорт для выезда за границу при пересечении государственной границы и прохождения процедур оформления.

Напомним, первым электронным документом, который заработал через приложение «Дія», стали водительские права.

В период пандемии коронавируса с помощью приложения «Дія» в Украине осуществляется контроль за соблюдением режима обсервации.

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