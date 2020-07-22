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Неутешительные цифры: в Киеве резко возросла заболеваемость коронавирусом
В Киеве констатировали резкое увеличение количества инфицированных коронавирусом COVID-19 горожан — 21 июля их стало больше еще на 132 человека, из которых 14 — дети, а четверо — медики. Об этом в соцсети сообщил мэр Виталий Кличко.
Таким образом, констатировал он, в Киеве насчитывается уже 7166 подтвержденных случаев заболевания.
Среди заболевших 21 июля:
- 57 женщин в возрасте от 19 до 66 лет;
- 61 мужчина в возрасте от 19 до 90 лет;
- 8 девочек от 4 до 15 лет и 6 мальчиков от 6 до 14 лет.
За сутки в больницы госпитализировали 20 пациентов, остальные инфицированные находятся на самоизоляции.
По районам столицы наибольшее количество новых случаев заболевания обнаружено в Дарницком районе, Соломенском (27) и Днепровском (16) районах.
Также стало известно о выздоровлении 66 жителей столицы, всего же коронавирус победил 2521 киевлянин.
Напомним, в Киевской школе экономики высчитали, что реальное количество случаев заболевания COVID-19 в Украине составляет около 185 тысяч при официально подтвержденных 55 тысячах случаев.
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