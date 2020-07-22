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Неутешительные цифры: в Киеве резко возросла заболеваемость коронавирусом

10:06 22 июля 2020
Неутешительные цифры: в Киеве резко возросла заболеваемость коронавирусом

В Киеве констатировали резкое увеличение количества инфицированных коронавирусом COVID-19 горожан — 21 июля их стало больше еще на 132 человека, из которых 14 — дети, а четверо — медики. Об этом в соцсети сообщил мэр Виталий Кличко.

Таким образом, констатировал он, в Киеве насчитывается уже 7166 подтвержденных случаев заболевания.

Среди заболевших 21 июля:

  • 57 женщин в возрасте от 19 до 66 лет;
  • 61 мужчина в возрасте от 19 до 90 лет;
  • 8 девочек от 4 до 15 лет и 6 мальчиков от 6 до 14 лет.

За сутки в больницы госпитализировали 20 пациентов, остальные инфицированные находятся на самоизоляции.

По районам столицы наибольшее количество новых случаев заболевания обнаружено в Дарницком районе, Соломенском (27) и Днепровском (16) районах.

Также стало известно о выздоровлении 66 жителей столицы, всего же коронавирус победил 2521 киевлянин.

Напомним, в Киевской школе экономики высчитали, что реальное количество случаев заболевания COVID-19 в Украине составляет около 185 тысяч при официально подтвержденных 55 тысячах случаев.

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