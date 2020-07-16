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До 4 тысяч смертей к концу года: озвучен неутешительный прогноз по эпидемии коронавируса в Украине

10:31 16 июля 2020
До 4 тысяч смертей к концу года: озвучен неутешительный прогноз по эпидемии коронавируса в Украине

Реальное количество случаев заболевания COVID-19 в Украине составляет около 185 тысяч при официально подтвержденных 55 тысячах случаев. Такой расчет сделали в Киевской школе экономики, которые провели эпидемиологическое моделирование распространения COVID-19. Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко подтвердил опасения о несоответствии официальной статистики и реального положения дел.

Экономисты высчитали, что внедрение и дальнейшее соблюдение адаптивного карантина позволит спасти жизни около 121 тыс. человек. Ведь если бы 12 марта в Украине не был введен карантин, страна сейчас проходила бы значительный пик в 1000—3000 умерших в день, а на конец года это количество составило бы около 125 тыс.

Если Украина продолжит следовать «желтому» сценарию, то количество жертв пандемии в стране к концу года составит 4 тысячи, а количество инфицированных достигнет 410 тысяч.

Полный текст исследования Киевской школы экономики доступно по ссылке.

Напомним, по данным на 15 июля в Украине зарегистрировано 55 607 случаев коронавирусной инфекции, 1427 больных скончались.

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