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Мир

В Италии заявили, что страна "прошла шторм" коронавируса

11:28 22 июля 2020
Коронавирус

В Италии, где в разгар пандемии коронавируса некрологи, ранее занимавшие полторы полосы, печатали в газетах на десятках страниц, заявили, что страна вышла из «коронавирусного шторма».

Как передает CNN, об этом заявил министр здравоохранения Роберто Сперанца. В то же время, по его словам, международная ситуация вызывает беспокойство. «Мы находимся в худшем моменте эпидемии в мире», — сказал министр и добавил, что кризис уйдет в прошлое лишь после разработки успешной вакцины.

«Я думаю, что Италия сделала это. Я думаю не о правительстве, а о стране в целом», — заявил Роберто Сперанца, отметивший, что одно время страна была первой в мире по заболеваемости после Китая.

Согласно последним данным Агентства гражданской защиты Италии, за последние 24 часа было зарегистрировано 15 смертей, связанных с коронавирусом. В стране подтвердили 128 новых случаев COVID-19 .

Эксклюзивный материал с рассказом медицинской сестры, работающей в итальянском Бергамо, о том, как в городе боролись с коронавирусной инфекцией и том, как в марте ее работа превратилась в ад, читайте на сайте «ФАКТОВ».

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