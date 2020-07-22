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В Италии заявили, что страна "прошла шторм" коронавируса
В Италии, где в разгар пандемии коронавируса некрологи, ранее занимавшие полторы полосы, печатали в газетах на десятках страниц, заявили, что страна вышла из «коронавирусного шторма».
Как передает CNN, об этом заявил министр здравоохранения Роберто Сперанца. В то же время, по его словам, международная ситуация вызывает беспокойство. «Мы находимся в худшем моменте эпидемии в мире», — сказал министр и добавил, что кризис уйдет в прошлое лишь после разработки успешной вакцины.
«Я думаю, что Италия сделала это. Я думаю не о правительстве, а о стране в целом», — заявил Роберто Сперанца, отметивший, что одно время страна была первой в мире по заболеваемости после Китая.
Согласно последним данным Агентства гражданской защиты Италии, за последние 24 часа было зарегистрировано 15 смертей, связанных с коронавирусом. В стране подтвердили 128 новых случаев COVID-19 .
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!