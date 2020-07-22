В Киеве переполох из-за подозрительного предмета возле станции метро: видео с места события

Утром в среду, 22 июля, в Киеве, где накануне усилили охрану общественных мест, включая транспортные объекты, снова нашли подозрительную сумку. На сей раз эвакуацию проводят в районе станции метро «Вокзальная».

Саму станцию уже закрыли на вход и на выход.

В сети появилось первое видео с места инцидента. Его выложили в паблик «Киев Оперативный».

Также через некоторое время уже на площади Космонавтов подозрительный чемодан был найден у мусорной урны возле подземного перехода. Фото опубликовали уже на dtp.kiev.ua.

Как сообщали «ФАКТЫ», днем 21 июля подозрительную сумку нашли у станции метро «Минская», а 17 июля возле метро «Шулявская» взорвалась урна с мусором. В результате оказавшийся рядом мужчина был ранен и попал в больницу.

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