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Происшествия

В Киеве возле станции метро «Минская» прогремел взрыв: видео происшествия

13:53 21 июля 2020
Взрыв на станции метро Минская

В Киеве около станции метро «Минская» нашли подозрительную сумку — людей эвакуировали с места ЧП. Ранее возле метро «Шулявская» взорвалась урна с мусором — находящийся рядом мужчина пострадал и попал в больницу.

По информации «Киева Оперативного», к «Минской» ожидалось прибытие взрывотехников.

Немногим позже ресурс выложил в соцсети видео взрыва возле «Минской», снятое очевидцами. В комментариях к этому посту один из интернет-пользователей предположил, что это был подрыв оставленной у метро сумки.

Тем временем мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что у «Минской» были уничтожены два вызрывоопасных предмета. «Около 12:00 дня аноним сообщил по линии 102 о заминировании двух киосков по адресу Оболонский проспект, 26. Правоохранители и взрывотехники проверили эту информацию и обнаружили опасные предметы. Всех людей срочно эвакуировали. Периметр вокруг киосков взяли под контроль правоохранители и спасатели. Взрывчатку, закрепленную между легковой машиной и киосками, обезвредили», — пишет городской голова в своем Telegram-канале.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео взрыва в столичном кафе. Оказалось, что под столом в заведении оставили салютную установку.

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В Киеве возле станции метро «Минская» прогремел взрыв: видео происшествия

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