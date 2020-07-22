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Деньги

Иск на три миллиарда: международные табачные гиганты идут в арбитражный суд

12:44 22 июля 2020
Фемида
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Действия АМКУ создали условия для беспрецедентного роста нелегальной торговли табачными изделиями. В Украине остается все меньше шансов спокойно урегулировать открытый конфликт с международными табачными компаниями. Об этом пишет журналист Delo.ua. в статье «Антимонопольный скандал: табачники готовы судиться с АМКУ в международном арбитраже».

По мнению автора материала, Юрий Терентьев, который ушел с поста руководителя Антимонопольного комитета Украины, оставил после себя шлейф в виде претензий к представителям табачной индустрии. Их законность сейчас оспаривается в судах. Но эксперты говорят: штраф на 6,5 миллиарда гривен — лишь видимая верхушка айсберга.

«Такие действия со стороны АМКУ могут не только парализовать работу четырех международных компаний, которые входят в десятку крупнейших налогоплательщиков Украины, но и практически остановить поставки легальной табачной продукции для более 7 млн. потребителей в Украине и создать условия для беспрецедентного роста нелегальной торговли», — указали в своем обращении на имя президента представители Ассоциации «Укртютюн».

«Инвестиционные иски и большие потери поступлений в бюджет — это то, что мы можем ожидать», — прокомментировала ситуацию Светлана Панаиотиди, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Кроме того, по мнению журналиста, на табачном рынке есть игроки, которые хотят получить свои дивиденды от ситуации с травлей табачников: «Ведь в результате для части таких игроков может быть освобождена доля рынка табачных изделий, а для кого-то — контроль над производствами международных компаний, ведь они предлагают национализировать бизнес международных корпораций».

«А пока последняя инстанция и надежда — суд. Он может принять любое решение. Но в таком случае табачники получат основания для обращения в Международный инвестиционный арбитраж: он подтвердит незаконность решения АМКУ и обяжет государство Украина компенсировать потери международным табачным компаниям», — пишется в материале.

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