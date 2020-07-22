Выработать коллективный иммунитет к COVID-19 невозможно: ученые пришли к неутешительному выводу

В среду, 22 июля, число зараженных новым коронавирусом в мире превысило 15 миллионов человек. Количество случаев с летальным исходом среди пациентов с COVID-19 достигло 620 тысяч. Выздоровели 9 миллионов 117 тысяч инфицированных. Исходя из этих данных, уровень смертности составляет 6%.

Незавершенными или активными остаются почти 5,4 миллиона случаев. Число больных, находящихся в критическом состоянии, составляет 1% - менее 64 тысяч человек.

В США число зараженных превышает уже 4 миллиона. В Бразилии их почти 2,2 миллиона человек. В Индии — 1,2 миллиона. Эти три страны лидируют. В Европе больше всего инфицированных выявлено в России — почти 790 тысяч.

США занимают также первое место в мире и по количеству смертей от COVID-19 — 145 тысяч умерших. На втором месте находится Бразилия — почти 82 тысячи. Третье место занимает Великобритания — 45,5 тысячи человек.

Вся эта печальная статистика показывает, что пандемия и не думает снижать темпы. Более того, последние исследования ученых, проведенных в разных странах, говорят о том, что единственным эффективным способом борьбы с новым коронавирусом, по всей видимости, станет вакцинация.

«Концепцию коллективного иммунитета можно считать провалившейся. Выработать в обществе популяционный иммунитет де-факто невозможно», — об этом одновременно заявили влиятельные политики в Германии и Южной Корее. Жесткий тон высказываний говорит о том, что в этих двух странах, которые до сих пор успешнее многих в мире боролись с коронавирусом, произошла существенная переоценка методов противостояния пандемии. В Германии к такому выводу пришел Карл Лаутербах, бывший врач, ставший политиком и претендовавший на пост министра здравоохранения. Сегодня он является ведущим экспертом по медицинским вопросам парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Напомним, она входит в правящую в ФРГ коалицию.

В Южной Корее к такому же выводу пришел министр здравоохранения Пак Нын Ху. И он, и Лаутербах основываются на результатах исследований, проведенных британскими и корейскими учеными. Они показывают, что у переболевших COVID-19 антитела вырабатываются в недостаточном количестве и исчезают спустя три-четыре недели. Поэтому рассчитывать на появление коллективного иммунитета при выработке стратегии борьбы с коронавирусом бессмысленно.

Такие выводы моментально повышают ценность вакцин, которые все еще находятся в стадии разработки или тестирования. Во второй половине июля практически одновременно сообщили об успешных испытаниях британская фармацевтическая компания AstraZeneca, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), американская компания Moderna.

AstraZeneca разработала свою вакцину совместно с учеными Оксфордского университета. Она безопасна и вызывает сразу два ответа иммунной системы: способствует образованию как специфических антител, так и Т-клеток. И то, и другое важно для защиты организма от коронавирусной инфекции. Первые испытания с участием более тысячи здоровых людей оказались многообещающими. Правительство Великобритании сразу же заказало 100 миллионов доз вакцины.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев утверждает, что уже в начале 2021 года можно будет провести полную вакцинацию россиян от коронавируса. Об этом он заявил на специальной пресс-конференции в Москве. Дмитриев пообещал произвести порядка 200 миллионов доз российской вакцины до конца следующего года и для других стран. Чтобы увеличить производство, РФПИ ведет переговоры с Саудовской Аравией и Кубой.

Moderna обещает начать активную вакцинацию в США в январе-феврале 2021 года.

Между тем правительство Великобритании обвинило российских хакеров в попытке взломать компьютеры Оксфордского университета. В Лондоне уверены в том, что хакерская группировка APT29, предположительно связанная с российскими разведывательными службами, целенаправленно атакует научные лаборатории и фармацевтические компании, занятые разработкой вакцин против коронавируса. К обвинениям британцев присоединились США и Канада.

«Абсолютно неприемлемо, что российские разведслужбы нацеливаются на тех, кто борется с пандемией коронавируса. Пока другие преследуют свои эгоистичные интересы безрассудным поведением, Соединенное Королевство и его союзники продолжают трудную работу, разрабатывая вакцину и защищая здоровье людей во всем мире», — заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

Министерство юстиции США тем временем выступило с такими же обвинениями в адрес Китая.

Как ранее рассказывали «ФАКТЫ», в Италии заявили, что страна уже вышла из «коронавирусного шторма», а в Черногории ужесточили карантин из-за резкого роста заболеваемости COVID-19.

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