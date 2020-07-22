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Украинцы с сегодняшнего дня живут в мире торжества террора. Кто будет нашим Путиным?
Анализируя события в Луцке известный журналист Виталий Портников написал на своей странице в соцсети: «Украинцы теперь живут в мире торжества террора. И этим будут пользоваться и настоящие террористы, и российские спецслужбы, и украинские силовики. Вопрос только в том, кто станет украинским Путиным».
«На всю жизнь запомнил телефонный разговор российского премьера Виктора Черномырдина с Шамилем Басаевым, отряд которого захватил заложников в роддоме Буденновске, - пишет Портников. - Тогда требования террористов были выполнены, а они сами были отпущены в Чечню.
Но это не был конец. Это было только начало. В последующие годы Россию накроет волна террора — как настоящего, так и инспирированного собственными силовиками и олигархами. Стоит помнить, что успех Путина был прежде всего связан с желанием простых людей засыпать без мысли, что их дом где-то в спальном районе Москвы не будет подорван ночью. А усиление путинского режима — это уже теракты после его победы, прежде всего Норд-Ост и Беслан.
Украинцы с сегодняшнего дня тоже живут в мире торжества террора. И этим торжеством будут пользоваться и настоящие террористы, и российские спецслужбы, и украинские силовики. Теперь вопрос только в том, кто станет украинским Путиным на волне этого желания безопасности, будет ли этот вероятный диктатор придерживаться пророссийской или проукраинской ориентации", — написал на своей странице в Facebook Виталий Портников.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что известный политик Борислав Береза написал о последствиях для Украины поступка Зеленского, выполнившего требование луцкого террориста.
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