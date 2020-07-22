СМИ сообщили об очередных нарушениях в работе судей ВАКС

Высший Антикоррупционный суд нарушает международные правозащитные нормы и права человека. НАБУ и САП быстро нашли подход к некоторым судьям, и эти судьи начали откровенно подыгрывать НАБУ. Сегодня об этом говорят не только журналисты, правозащитники, но и Европейский суд по правам человека. Об этом пишется в статье, опубликованной на сайте glavcom.

«Некоторые судьи ВАКС работают с нарушением закона. Их будущие решения будут поставлены под сомнение и могут быть отменены в Верховном суде или Европейском суде по правам человека. А главное — из-за таких действий части судей ВАКС будут подорваны остатки доверия к судебной системе», — пишет автор материала.

Напомним, несколько недель назад Европейский суд по правам человека не позволил НАБУ и САП привлечь бывшего народного депутата Георгия Логвинского к уголовной ответственности, ссылаясь на политическую мотивированность и ангажированность ВАКС в принятии решения о разрешении на проведение следственных действий. В Европейском суде считают, что в НАБУ действовали с нарушением принципов беспристрастного расследования и международного права.

Похожую ситуацию описывают правозащитники и в «деле Бахматюка». Речь идет о решении, которое приняла судейская коллегия ВАКС и которое полностью противоречило предыдущим решениям этого же суда при аналогичных обстоятельствах: «Что удивительно, все представления от НАБУ в ВАКС по делу Писарук и Бахматюка попадают к одной и той же тройке судей, несмотря на то, что в Украине действует автоматическое распределение судебных дел между судьями».

Но некоторые судьи, по мнению автора материала, несмотря на решение европейских коллег, продолжают нарушать законодательство: «Так, председательствующий судья фактически лишил фигурантов „дела Мартыненко“ права на защиту, угрожая адвокатам во время слушания дела и всячески поддерживая сторону обвинения».

«Директор НАБУ Сытник давит на этих судей, чтобы они приняли не правовое, а политическое решение. Но любое незаконное решение будет отменено в высших инстанциях и станет пятном на мантиях судей», — заявили адвокаты об этом скандале.

Уровень доверия к ВАКС, который был достаточно высоким еще год назад, может так же быстро упасть до нуля, как только европейские партнеры, и в первую очередь ЕСПЧ, займут однозначно жесткую позицию по поводу манипуляций, которые устраивают украинские «антикоррупционеры».

Напомним, Высший антикоррупционный суд Украины был создан почти год назад за бюджетные деньги как суд, который будет рассматривать исключительно «коррупционные дела». И за все время работы, а именно: с 5 сентября 2019-го по 30 июня 2020-го ВАКС вынес приговоры в отношении трех адвокатов, двух судей, двух экс-депутатов, руководителя государственного предприятия и депутата местного совета. На днях эту информацию в контексте достижений сообщил сам ВАКС.

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