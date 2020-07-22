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В Харькове заявили о захвате заложников: что произошло на самом деле

14:51 22 июля 2020
Полицейские в Харькове

После нашумевшей истории с захватом пассажиров автобуса в Луцке, в среду, 22 июля, появилась информация о похожем ЧП в Харькове.

Как сообщает ресурс «ХС Харьков» в Telegram, информация о захвате здание на улице Бондаренковской, 12 поступило правоохранителем около часа дня. «Захвативший здание» заявлял, что у него оружие и взрывчатка.

Сообщение о захвате здания оказалось ложным. «Харьковская милиция проверила сообщение о захвате заложников. По словам начальника Киевского отдела полиции Сергея Пономарева, который находится по адресу, указанному в сообщении, информация не соответствует действительности. Обращаемся ко всем гражданам с просьбой внимательно относиться к информации, которую распространяете», — отметили в областной полиции.

По некоторым данным, сообщивший о захвате здания — 50-летний мужчина с психическим расстройством. Дом, в котором он укрылся, был пустым.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Максиму Кривошу, захватившему автобус в Луцке, 22 июля сообщат о подозрении по четырем статьям Уголовного Кодекса Украины, а 23 июля будут избирать меру пресечения.

Фото «ХС Харьков».

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