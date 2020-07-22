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Действиями Кривоша руководили: в СБУ объяснили, почему луцкий террорист больше минуты ждал задержания
Руководители Волынских областных управлений полиции и Службы безопасности Украины (СБУ) провели брифинг по итогам спецоперации по задержанию захватившего пассажирский автобус в Луцке Максима Кривоша.
По их словам, более чем минутное промедление с задержанием террориста объясняется проведением оперативного исследования территории площади — там могли находиться вооруженные сообщники преступника. Чтобы ограничить им поле зрения, на площади появился полицейский БТР.
Силовики заявили также, что после установления контакта с террористом давали ему указания — повернуться, поднять руки, развести их
На видео с 9 минуты.
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Действиями Кривоша руководили: в СБУ объяснили, почему луцкий террорист больше минуты ждал задержания
— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?