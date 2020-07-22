Действиями Кривоша руководили: в СБУ объяснили, почему луцкий террорист больше минуты ждал задержания

Руководители Волынских областных управлений полиции и Службы безопасности Украины (СБУ) провели брифинг по итогам спецоперации по задержанию захватившего пассажирский автобус в Луцке Максима Кривоша.

По их словам, более чем минутное промедление с задержанием террориста объясняется проведением оперативного исследования территории площади — там могли находиться вооруженные сообщники преступника. Чтобы ограничить им поле зрения, на площади появился полицейский БТР.

Силовики заявили также, что после установления контакта с террористом давали ему указания — повернуться, поднять руки, развести их и т. д.

На видео с 9 минуты.

Тем временем в пресс-службе МВД сообщили, что в среду, 22 июля, Кривошу сообщат о подозрении по четырем статьям Уголовного Кодекса, среди которых — покушение на жизнь сотрудника правоохранительного органа и теракт. Судебное заседание по избрании меры пресечения луцкому террористу назначено на четверг, 23 июля. Все новости о захвате заложников в Луцке читайте в обновляемой статье «ФАКТОВ».

266

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter