Если бы действовала Россия, они бы сейчас взрывали дома, а не мусорки, — Аркадий Бабченко

Известный журналист Аркадий Бабченко назвал «мимишными, безопасными, абсолютно неэффективными, но зато крайне эффектными с точки зрения телевизионной картинки» теракты в Украине, в которых нет оснований подозревать Россию, имея в виду захват заложников в Луцке, и взрывы возле метро в Киеве. Ситуацию он проанализировал на своей странице в соцсети.

«А вы заметили, насколько кровавыми, циничными и в значительной степени результативными являются теракты, в которых есть основания подозревать Россию? Их все отличает эффективность, общественная опасность и абсолютное пренебрежение сопутствующими жертвами. Хараберюш, Шаповал, Махаури, Мосийчук, подрыв демонстрации в Харькове, Паша Шеремет, Кирилл Буданов — все эти теракты сработаны по пути наименьшего сопротивления с максимальной эффективностью и абсолютным наплевательством на жизнь людей.

Надо убрать депутата — взрываем что-то направленного действия прямо на улице у выхода из телеканала и убиваем случайного прохожего. Плевать, сколько еще там людей могло быть в этот момент, главное — уничтожить цель. Надо взорвать Махаури — взрываем его в машине вместе с женой и ребенком посреди битком набитой Бессарабки прямо в пробке. Плевать, кто там погибнет еще, главное — цель. Надо устроить акцию устрашения в Харькове — взрываем демонстрацию и плевать, что погиб пятнадцатилетний Даня Дидик.

Рвем любую цель посреди улицы, на перекрестке, на дороге, в движении, в толпе… Плевать, главное — уничтожение цели, сопутствующие потери мирного населения совершенно пофигу.

И насколько мимишными и безопасными, абсолютно неэффективными, но зато крайне эффектными с точки зрения телевизионной картинки получаются теракты, в которых нет оснований подозревать Россию.

Пьяный чувак с берданкой останавливается посреди Метромоста, несет какую-то полную ахинею и сбивает полицейский дрон, ставший единственной жертвой преступления, потому что его бросила девушка.

Взрыв петарды в полиэтиленовом пакете в мусорке у входа в метро на Шулявке, когда даже сам пластиковый пакет не до конца разорвало, и попытка выдать парня, которому несильно обожгло ноги, за тяжелопострадавшего — ну, вы извините, конечно…

И тут же, в этот же день, — еще два обезвреженных взрывных устройства в метро, и опять ни единой жертвы. Кучно пошло.

Теракт в Луцке. Мужик захватывает автобус. Выкатывает его в то место, где удобнее всего снимать и показывать по телевизору. Требует, чтобы Владимир Зеленский записал видеоролик, несет какой-то совершенный бред, два раза стреляет в окно, сдается, ноль трупов, ноль жертв, блестящая спецоперация, президент доволен, все довольны.

И опять как кучно — вчера президент в «Луцкой области», сегодня в ней же теракт с требованием записать видео.

А я вам, кстати, хочу сказать, что на неподготовленные души очень сильно действует тот фактор, когда кирдык случается именно в том месте, где ты был только что. Это дает ощущение сопричастности. Боже, я же только вчера там был, я же мог погибнуть, вы спасли мне жизнь! И стокгольмский синдром, подкрепленный еще и славой героя, спасшего видосиком заложников, обеспечен. Вот тут просчитано четко, ничего не скажешь. Как теперь можно уволить такого человека, которому ты обязан жизнью?

Ну, и меры безопасности в девяти областях можно усилить. Где, кстати, недорогенькие? Помните, как Порошенко пытался узурпировать власть и ввести военное положение в воюющей стране, когда агрессор напал на военные корабли и захватил их и была вполне ожидаемая вероятность эскалации и вторжения? Как этот шоколадный диктатор пытался тогда меры безопасности усилить и свободу слова ограничить! Эх, шайтан! Ух, как мы его с говном смешали и не дали гражданские права урезать!

Теперь-то совсем другое дело. Теперь-то все по-серьезному.

Но. Что я хочу сказать.

Если бы действовала Россия, они бы сейчас взрывали дома, а не мусорки. И взрывали бы эффективно. Они это умеют. Счет потерь шел бы на сотни.

Если бы кто-то действительно захотел устроить настоящие проблемы на Метромосту, для этого достаточно было бы выгнать туда грузовик с парой сотен мешков одного там химического вещества, продающегося на каждом углу, и половина Метромоста в том его состоянии, в каком он был тогда, лежала бы уже в Днепре. А число жертв исчислялось бы сотнями.

Спецслужбам, которые на терактах в метро собаку съели, которые с ними десятилетиями частично боролись, частично инициировали сами, устроить Армагеддон в совершенно незащищенном киевском метрополитене — как два пальца. И это точно будет не петарда в мусорке с единственным выбитым окном, а десятки погибших и искореженные поезда.

Нет, я ничего не хочу утверждать. Могут ли один за одним найтись несколько поехавших головой безобидных психов, которые, из-за того, что их бросила девушка или в Китае убивают акул с коалами, очень удачно и очень вовремя с оружием в руках захватывают то мост, то автобус, то мусорный пакет и при этом старательно, категорически избегая жертв, тут же, немного протрезвев, вполне разумно сдаются после переговоров? Ну, да, Могут. Статистически этого исключать нельзя.

Но альтернативная версия лично мне кажется как-то более правдоподобной.

И вот то, что счет потерь составляет пока один сбитый дрон, один полиэтиленовый пакет и два стекла в маршрутке Луцк — Киев, или куда она там ехала, и ни одного убитого человека — это, собственно, и есть достижения Майдана.

Даже и в этом случае это уже цивилизационный отрыв. Украина — не Россия даже в том случае, если пытаться на нее переносить механизмы попытки ужесточения власти российскими методами.

Шесть лет назад расстреливали людей с деревянными щитами. Сейчас — кладут петарды в мусорки и требуют записать видосики.

Если выбирать между взрывом домов и взрывом мусорки — я, конечно, выбираю второе", — написал Бабченко в Facebook.

Ранее известный журналист Виталий Портников также сравнил события в Луцке с терактами в России.

Фото: 5 канал

Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.

26

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter