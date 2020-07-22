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Дубинский обсуждал с Зеленским использование силовиков против Кличко, — СМИ (видео)
Нардеп Дубинский обсуждал с президентом Владимиром Зеленским, как «мочить» мэра Киева Виталия Кличко уголовными делами на выборах, а также признался, что вел минусовую кампанию по столичному мэру на «1+1» осенью 2019 года. Об этом написала блогер Елена Монова в Facebook со ссылкой на видео DubinskyPro, передают «Украинские новости».
На видео во время своего выступления на праймериз партии «Слуга народа» кандидатов в мэры Киева в присутствии президента Зеленского, спикера Верховной Рады Разумкова, главы Офиса президента Ермака и премьер-министра Шмыгаля Дубинский заявляет, что он обсуждал с президентом использование силового ресурса на киевских выборах против Кличко.
«Пока вы видите опросы, где у него 40%, а у нас — 7%, это просто потому, что мы не начали наступать. И как только мы начнем и будем делать это одной командой, вы увидите, как он поплывет. А если еще будут подниматься эти уголовные дела, о которых мы с Владимиром Александровичем говорили, я думаю, что он даже не доживет до выборов», — сказал Дубинский.
Нардеп напомнил историю сентября прошлого года, заявив сидящим в зале, что лично вел дискредитирующую информационную кампанию против Кличко на одном из наиболее рейтинговых телеканалов.
«При том же самом рейтинге в 40%, который был у него тогда. Путем просто серьезной информационной кампании мы снизили его за два месяца до 20%. Я этим занимался на 1+1, мы четко видели эти рейтинги», — подчеркнул Дубинский.
Напомним, на конец июня мэр столицы Виталий Кличко имеет поддержку 44% тех, кто готов принять участие в выборах и определился с выбором. Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 20 июня по 2 июля в Киеве методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов.351
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