- 18:38 Был командиром разведвзвода: названо имя еще одного бойца ВСУ, погибшего 13 июля под Зайцево
- 18:22 По миллиону за "голову": власти США объявили вознаграждение за поимку двух украинских хакеров
- 18:04 Доллар снова вырос: в обменниках — уже больше 28 гривен
- 17:49 Болельщикам разрешили посещать футбольные матчи в Украине, но есть условие
- 17:49 "Нафтогаз" увеличил стоимость газа для населения: сколько теперь будем платить
- 17:29 Ветераны АТО смогут получить магистерское образование в четырех украинских вузах: что для этого нужно
- 17:14 Под Ровно неизвестные подожгли дом главы райсовета, когда там находилась вся семья
- 17:09 Дела давно минувших дней: в сети вплыли подробности криминальных похождений луцкого террориста
- 16:43 Рожала дома: жена Сергея Михалка показала новорожденного сына
- 16:35 СБУ задержала своего бывшего агента, которого боевики "ДНР" обвинили в ликвидации Захарченко
- 16:33 В Украине увеличат выплаты на сирот и детей с инвалидностью: что решил Кабмин
- 16:11 Дубинский обсуждал с Зеленским использование силовиков против Кличко, — СМИ
Под Ровно неизвестные подожгли дом главы райсовета, когда там находилась вся семья (фото)
ЧП произошло в районном центре Костополь ночью в среду, 22 июля. Неизвестные подожгли дом главы райсовета. (Недавно под Одессой во двор главе райсовета забросили «коктейль Молотова».)
— Информация о пожаре в частном доме, расположенном на улице Острожской, к правоохранителям поступила от диспетчера пожарных, — сообщает ГУ Национальной полиции Ровенской области. - Следственно-оперативная группа установила, что дом принадлежит 52-летнему главе райсовета. В доме, кроме него, на момент возгорания находились его супруга и дочь…
Пожар оперативно потушили, никто не пострадал. На месте происшествия эксперты изъяли стеклянные бутылки с неизвестным веществом. Огнем повреждены первый и второй этаж дома, а также уничтожено имущество.
— Открыто уголовное производство по факту умышленного поджога дома, устанавливаются все обстоятельства и лица, причастные к совершению преступления, — уточнил замначальника Костопольского районного отдела полиции Роман Максимчук.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что недавно в Рени Одесской области неизвестные подожгли машину депутата городского совета Виктора Метеля.
300
Читайте также: В Николаеве средь бела дня подожгли райотдел полиции
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!