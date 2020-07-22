Под Ровно неизвестные подожгли дом главы райсовета, когда там находилась вся семья (фото)

ЧП произошло в районном центре Костополь ночью в среду, 22 июля. Неизвестные подожгли дом главы райсовета. (Недавно под Одессой во двор главе райсовета забросили «коктейль Молотова».)

— Информация о пожаре в частном доме, расположенном на улице Острожской, к правоохранителям поступила от диспетчера пожарных, — сообщает ГУ Национальной полиции Ровенской области. - Следственно-оперативная группа установила, что дом принадлежит 52-летнему главе райсовета. В доме, кроме него, на момент возгорания находились его супруга и дочь…

Пожар оперативно потушили, никто не пострадал. На месте происшествия эксперты изъяли стеклянные бутылки с неизвестным веществом. Огнем повреждены первый и второй этаж дома, а также уничтожено имущество.

— Открыто уголовное производство по факту умышленного поджога дома, устанавливаются все обстоятельства и лица, причастные к совершению преступления, — уточнил замначальника Костопольского районного отдела полиции Роман Максимчук.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что недавно в Рени Одесской области неизвестные подожгли машину депутата городского совета Виктора Метеля.

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