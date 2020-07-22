Отомстили за Кадырова: в убийстве в Вене чеченского политэмигранта признались его родственники

К убийству в Вене чеченского политэмигранта Мамихана Умарова, известного как Anzor Beck, имеют отношение его родственники из села Мескер-Юрт в Чечне.



Об этом в Facebook сообщил Тумсой Обарг, отметив, что видео распространяется через соцсети и группы в мессенджерах.

«Из нашего рода собака, которая жила в Европе, Мамихан Умаров. Пока с ним не разобрались, у нас не было возможности показать себя. Мы пытались установить с ним связь и остановить его. Мы сказали ему прекратить, перестать, не делать этого. Он нам ответил, что спецслужбы Европы не оставляют его в покое и он должен по их поручению это говорить», — утверждает на чеченском языке близкий родственник Умарова.

По его словам, тогда родные Умарова «поняли, что его надо будет остановить в любом случае».

К обращению присоединились брат отца убитого Ваха Умаров и дядя по материнской линии Лом-Али Усманов.

«Мы собрались, чтобы обратиться к народу республики и главе и попросить прощения. Все, что он говорил оскорбительного, сказано против нас», — добавили они.

Ранее вдова Умарова Зарема заявляла о причастности властей Чечни к его убийству.

Напомним, Умарова убили выстрелом в голову 4 июня в пригороде Вены. Он вел ютуб-канал, в котором критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова и его окружение. Дело об убийстве расследует австрийское управление по защите Конституции и борьбе с терроризмом. Полиция оперативно задержала двух граждан Чечни, которые якобы имеют отношение к преступлению.

Фото: скриншот Facebook Тумсой Обарг

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