В Австрии застрелили известного критика Кадырова

Мир

В субботу, 4 июля, в пригороде Вены Герасдорфе выстрелом в голову был убит политэмигрант из Чечни Мамихан Умаров (Мартин Бек), известный как Anzor Beck. Ранее во Франции убили чеченского блогера Имрана Алиева (Мансура Старого), критиковавшего главу Чечни Кадырова.

Умаров также являлся последовательным критиком Кадырова, нередко его высказывания носили оскорбительный характер.

Убийство в Австрии произошло вечером. Стрелявший скрылся с места преступления на серебристом автомобиле.

Как сообщает в своем Telegram-канале журналист Андрей Цаплиенко, Умаров родился в Чечне, жил в Австрии. Более десяти лет подряд, как утверждал сам убитый, принимал заказы на теракты и ликвидацию граждан разных стран. В Украине с ним якобы обсуждали два кровавых «заказа» — на Амину Окуеву с Адамом Осмаевым и на Игоря Мосийчука.

Сам бывший нардеп Мосийчук в Facebook также сообщил о ликвидации Умарова и назвал его главным свидетелем по делу об убийстве Амины Окуевой, покушении на Адама Осмаева и теракта в Киеве под телеканалом «Эспрессо».

По словам Мосийчука, Умаров сотрудничал с Нацполицией Украины. Был допрошен в качестве свидетеля и передал следователю записи разговоров чеченских чиновников которые заказывали убийства в Украине.

Цаплиенко пишет, что вероятного убийцу чеченца уже задержали. Его машину остановили в городе Линц, подозреваемый не сопротивлялся.

Напомним, в феврале этого года в Польше было совершено покушение на блогера из Чечни Тумсо Абдурахманова, критиковавшего чеченского лидера Рамзана Кадырова. А летом прошлого года в Берлине убили бывшего чеченского командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

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