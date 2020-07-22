День неплох для финансовых дел: гороскоп на 23 июля для всех знаков зодиака

Четверг, 23 июля, — у многих в этот день личная жизнь выйдет на первый план. «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 23 июля для всех знаков зодиака Гороскоп на неделю читайте здесь

ОВЕН

Желание работать сегодня будет полностью отсутствовать. Но все же следует собраться с силами и хотя бы закончить начатое ранее.

ТЕЛЕЦ

Старайтесь в этот день поддерживать бодрое расположение духа, иначе падение в пучину грусти и депрессии сулит затянуться надолго.

БЛИЗНЕЦЫ

В начале дня вероятны какие-то поломки или незапланированные расходы. Вечер порадует встречей с приятными и интересными людьми.

РАК

На службе шансы добиться успеха будут довольно велики. В личной жизни один неверный шаг грозит обернуться серьезной потерей. Чтобы не допустить этого, держите язык за зубами и не давайте волю эмоциям.

ЛЕВ

На деловом поприще возможно получение перспективного предложения. Некоторые Львы могут окунуться в новый роман, забыв обо всем на свете. Но звезды предупреждают: не стоит все же терять голову.

ДЕВА

День неплох для финансовых дел. Возможно, удастся приумножить свое состояние. В семейных отношениях будьте более сговорчивы.

ВЕСЫ

Займитесь решением имущественных вопросов или поиском дополнительного источника заработка. Можно приобретать необходимую мебель или предметы обихода. Больше времени уделяйте семье, дети требуют пристального внимания.

СКОРПИОН

Начало дня, скорее всего, будет омрачено какими-то неприятностями. Вероятны опоздания или может сорваться какая-то сделка. Вечер благоприятен для дружеских встреч и семейных посиделок.

СТРЕЛЕЦ

Звезды говорят: отбросьте прочь стеснительность и неуверенность в себе. Этот совет актуален как для деловой, так и для личной жизни. Сегодня очень внимательно следите за своим кошельком.

КОЗЕРОГ

Происходящее может внести в планы серьезные коррективы, но вам все же удастся осуществить задуманное. Старайтесь только не ввязываться ни в какие конфликты. Не исключены финансовые потери, однако вы сумеете довольно быстро возместить утраченное.

ВОДОЛЕЙ

На этот день ничего серьезного планировать не стоит. Займитесь накопившимися бытовыми вопросами. Будьте аккуратны с различной техникой и инструментами.

РЫБЫ

Новые идеи и инициативы желательно отложить до лучших времен. Вечер проведите в тихой семейной обстановке.

Хорошего вам дня!

Ранее астролог Людмила Булгакова составила для ФАКТОВ лунный календарь на неделю — с 20 по 26 июля.

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