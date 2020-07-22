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Прокуратура установила причастность двоих россиян к расстрелу группы нацгвардейцев, освобождавших Лисичанск в 2014 году
Прокуроры Луганской области, совместно со следователями СБУ, собрали неопровержимые доказательства причастности двух россиян и трех местных жителей к убийству генерал-майора Нацгвардии Александра Радиевского и расстрелу его группы.
Радиевский и еще три силовика погибли во время освобождения Лисичанска Луганской области летом 2014.
По данным следствия, 23 июля 2014 года участники вооруженных подразделений «Восток-13» и «Сибирь» образовали засаду на подступах к Лисичанску. В ходе наступательной операции подразделений Нацгвардии боевики стали атаковать украинские подразделения, применяя снайперское, стрелковое и автоматическое оружие.
Александр Радиевский погиб от пули снайпера. Еще трое военнослужащих Нацгвардии Украины получили смертельные ранения. 11 нацгвардейцев были ранены.
Всем пятерым боевикам сообщено о подозрении по факту участия в незаконных вооруженных формированиях.
В настоящее время досудебное расследование продолжается. Устанавливаются другие участники незаконных вооруженных формирований РФ, сообщили в прокуратуре.
О том, как освобождали Лисичанск, в материале «ФАКТОВ».43
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