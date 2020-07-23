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В десантно-штурмовых войсках заявили, что не откажутся от малиновых беретов в пользу "советских" голубых
Несмотря на то, что малиновые береты были введены в десантно-штурмовых войсках всего лишь пару лет назад, сейчас подавляющее большинство десантников не хотели бы снова обменять ни береты советского образца — голубого цвета.
Об этом говорится в сообщении Командования десантно-штурмовых войск на официальной странице в Facebook.
«Более 90% военнослужащих десантно-штурмовых войск желают носить и гордятся беретом цвета «Марун», — отмечается в посте командования.
При этом количество военнослужащих, которые не прочь вернуть голубой берет составляет менее 10%. И это невзирая на тот факт, что значительная часть опрошенных военнослужащих были призваны на военную службу в 2018—2019 годах и воспитывались именно на «советских» традициях.
Причину перемены предпочтений десантников командование видит в российской агрессии: украинские бойцы не желают носить берета цвета противника, который убивал их побратимов.
«Маруновый берет символизирует кровь, пролитую в боях за свободу Украины, и также является одним из символов идентичности мирового сообщества десантников», — считают в командовании.
В частности, темно-бордовый берет носился и носится в частях десанта армий США, Великобритании, Италии, Франции, Германии, Польши, Чехии, Норвегии, Дании, Словакии, Канады, Германии. В целом 59 стран мира, в том числе 19 стран НАТО имеют для своих десантных войск береты темно-бордового, темно-красного, каштанового цвета. Этот цвет является визитной карточкой этого элитного рода оружия во всем мире.
В то же время более 90% личного состава десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины хотели бы оставить бывший «День десантника» 2 августа как день памяти о погибших воинах-десантниках.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что более «сложной» получилась процедура смены цвета беретов в морской пехоте: часть морпехов заявили, что не желают менять свои черные головные уборы на береты «цвета морской волны».81
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