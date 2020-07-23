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Мир

Вся Болгария охвачена массовыми протестами уже вторую неделю подряд

10:29 23 июля 2020
Митинг в Софии

Болгария охвачена массовыми протестами, которые продолжаются уже две недели подряд. Многотысячные митинги и демонстрации проходят практически ежедневно в Софии, Пловдиве, Варне, Бургасе и других городах страны. Люди требуют немедленной отставки правительства во главе с премьер-министром Бойко Борисовым и проведения досрочных парламентских выборов.

Началось все с того, что 9 июля в администрации президента Румена Радева прошли обыски. Ордер выдала Генеральная прокуратура Болгарии. Были задержаны для допросов уполномоченный по борьбе с коррупцией и советник президента по вопросам безопасности. Официальная причина — расследование двух не связанных друг с другом дел о коррупции и разглашении государственной тайны.

В тот же день тысячи болгар вышли на улицы Софии, чтобы поддержать Радева. Президент обратился к гражданам с призывом. «Мафиозный характер правительства Борисова побудил болгар всех возрастов и различных политических взглядов потребовать уважения к закону», — подчеркнул он. Радев призвал кабинет министров уйти в отставку. Кроме того, он обратился к Евросоюзу и попросил немедленно отреагировать на возникшую ситуацию. Радев видит реальную угрозу демократии в Болгарии.

Однако Борисов отказался распустить правительство. Тогда Болгарская социалистическая партия (БСП), находящаяся в оппозиции, инициировала голосование по вотуму недоверия кабинету министров. Вопрос был включен в повестку дня 15 июля. Само голосование состоялось 21 июля. В результате 124 депутата из 240 членов Народного собрания (так называется парламент в Болгарии) высказались против отставки действующего правительства. Кстати, это была уже пятая попытка отправить кабинет Борисова в отставку за последние три года. Правительство было сформировано в мае 2017 года.

Чтобы снять напряжение в обществе, премьер-министр анонсировал 22 июля перестановки в кабинете министров, но деталей раскрывать пока не стал. Ходят слухи, что Борисов отправит сместит с поста генпрокурора Ивана Гешева, который подписал ордер на обыски в администрации президента.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о массовых протестах в России, охвативших Дальний Восток после ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

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