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Шоу-бизнес

Популярная модель шокировала свою маму и поклонников «самым сексуальным в мире цельным купальником» (видео)

19:36 23 июля 2020
Хейли Калил

Популярная американская модель Хейли Калил, бывшая победительница конкурса «Мисс Миннесота» и участница конкурса «Мисс США 2014», получила приглашение сняться для журнала Sports Illustrated. По ее словам, мама взяла с нее обещание сниматься только в цельном купальнике. И дочка исполнила ее просьбу.

27-летняя Хейли опубликовала в Instagram видео, в котором она позирует в белом слитном купальнике — на первый взгляд, довольно скромном. Но тут модель поворачивается спиной. И видно, что сзади купальник практически отсутствует — ткань заменяют несколько веревочек.

«Мама, технически это цельный купальник», — заявила девушка. Подписчики Калил провозгласили этот предмет одежды «самым сексуальным цельным купальником в мире».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в журнале Sports Illustrated Swimsuit впервые появились фото модели-трансгендера.

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