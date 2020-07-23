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Популярная модель шокировала свою маму и поклонников «самым сексуальным в мире цельным купальником» (видео)
Популярная американская модель Хейли Калил, бывшая победительница конкурса «Мисс Миннесота» и участница конкурса «Мисс США 2014», получила приглашение сняться для журнала Sports Illustrated. По ее словам, мама взяла с нее обещание сниматься только в цельном купальнике. И дочка исполнила ее просьбу.
27-летняя Хейли опубликовала в Instagram видео, в котором она позирует в белом слитном купальнике — на первый взгляд, довольно скромном. Но тут модель поворачивается спиной. И видно, что сзади купальник практически отсутствует — ткань заменяют несколько веревочек.
«Мама, технически это цельный купальник», — заявила девушка. Подписчики Калил провозгласили этот предмет одежды «самым сексуальным цельным купальником в мире».
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в журнале Sports Illustrated Swimsuit впервые появились фото модели-трансгендера.
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Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!