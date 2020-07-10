В журнале Sports Illustrated Swimsuit впервые появились фото модели-трансгендера

Мир

23-летняя бразильская модель Валентина Сампайо, которая ранее стала первой трансгендерной моделью, сотрудничающей со знаменитым брендом нижнего белья Victoria’s Secret, теперь может похвастаться еще одним достижением. Она стала первой в истории трансгендерной женщиной, фотографии которой появятся на страницах издания Sports Illustrated Swimsuit.

«Меня переполнило так много эмоций счастья, когда я узнала эту новость. Ощущение было сюрреалистическим», — заявила родившаяся мужчиной Валентина журналистам издания People.

Бразильянка сказала, что всегда мечтала добавить фотосессию для этого журнала к своему послужному списку. Она считает это не только личным успехом, но и успехом всего ЛГБТ-сообщества.

Теперь Валентина стремится покорить еще одну вершину модельного бизнеса — появиться на обложки американской версии журнала Vogue.

Sports Illustrated Swimsuit — ежегодное издание публикуемое американским журналом Sports Illustrated. Основной темой издания являются фотографии девушек в купальниках. На обложке представлены фотографии моделей в купальных костюмах на фоне экзотических пейзажей

В последнее время Sports Illustrated Swimsuit стремится к большему разнообразию. Так, в 2016 году в журнале были опубликованы фото первой в его истории модели plus-size — американка Эшли Грэм. А в 2019 году Халима Аден стала первой моделью в хиджабе.

«ФАКТЫ» писали про то, что Playboy впервые назвал девушкой месяца трансгендерную модель из Азии.

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