26.87 / 27.10 30.09 / 30.55
Киев: +23
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

В журнале Sports Illustrated Swimsuit впервые появились фото модели-трансгендера

22:01 10 июля 2020
Валентина Сампайо

23-летняя бразильская модель Валентина Сампайо, которая ранее стала первой трансгендерной моделью, сотрудничающей со знаменитым брендом нижнего белья Victoria’s Secret, теперь может похвастаться еще одним достижением. Она стала первой в истории трансгендерной женщиной, фотографии которой появятся на страницах издания Sports Illustrated Swimsuit.

«Меня переполнило так много эмоций счастья, когда я узнала эту новость. Ощущение было сюрреалистическим», — заявила родившаяся мужчиной Валентина журналистам издания People.

Бразильянка сказала, что всегда мечтала добавить фотосессию для этого журнала к своему послужному списку. Она считает это не только личным успехом, но и успехом всего ЛГБТ-сообщества.

Теперь Валентина стремится покорить еще одну вершину модельного бизнеса — появиться на обложки американской версии журнала Vogue.

Sports Illustrated Swimsuit — ежегодное издание публикуемое американским журналом Sports Illustrated. Основной темой издания являются фотографии девушек в купальниках. На обложке представлены фотографии моделей в купальных костюмах на фоне экзотических пейзажей

В последнее время Sports Illustrated Swimsuit стремится к большему разнообразию. Так, в 2016 году в журнале были опубликованы фото первой в его истории модели plus-size — американка Эшли Грэм. А в 2019 году Халима Аден стала первой моделью в хиджабе.

«ФАКТЫ» писали про то, что Playboy впервые назвал девушкой месяца трансгендерную модель из Азии.

138

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

крымскотатарский флаг

Киевская школа попала в громкий скандал из-за оскорбления крымских татар (видео)

Валентина Сампайо

В журнале Sports Illustrated Swimsuit впервые появились фото модели-трансгендера

Земля

Владельцам земли готовят «сюрприз»: кого обяжут платить новый налог, а кто от этого выиграет

медики

Коронавирус наступает: установлен новый рекорд по числу заразившихся за сутки

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер