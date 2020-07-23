США заплатили 2 млрд долларов за 100 млн доз вакцины против коронавируса

В среду, 22 июля, немецкая фармацевтическая компания BioNTech и американский гигант Pfizer, совместно разрабатывающие вакцину против коронавируса, заключили контракт с правительством США на сумму 1 миллиард 950 миллионов долларов. Речь идет о поставке 100 миллионов доз вакцины, после получения одобрения ее применения.

Согласно контракту правительство США имеет возможность заказать еще 500 миллионов доз, став таким образом главным заказчиком вакцины на первом этапе ее массового производства.

Представители BioNTech, главный офис которой расположен в городе Майнц, заверили, что это не означает монополию Соединенных Штатов. Переговоры о поставках вакцины ведутся с правительствами и других стран. Например, уже заключен контракт с Великобританией, которая намерена приобрести 30 миллионов доз.

В настоящее время BioNTech и Pfizer проводят клинические испытания четырех препаратов. Они называют их «вакцинами-кандидатами». По итогам тестирования будет выбрана одна из них. Ее производство и поставят на поток. Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами США (FDA) одобрило проведение ускоренного процесса оформления допуска к применению для двух «кандидатов».

В случае успеха клинических испытаний первая партия вакцины будет отправлена в США уже в конце нынешнего года.

О том, что BioNTech далеко продвинулась в деле разработки вакцины против нового коронавируса, «ФАКТЫ» сообщали еще в начале мая. Компания получила разрешение от Института имени Пауля Эрлиха в Германии на проведение первых клинических испытаний в апреле.

Напомним, недавние исследования, проведенные британскими и корейским учеными, показали, что идея выработки так называемого коллективного иммунитета в случае с новым коронавирусом себя не оправдывает. У подавляющего большинства переболевших COVID-19 в организме образуется недостаточное количество антител. Кроме того, они сохраняются очень непродолжительный срок. Следовательно, только появление эффективной вакцины способно остановить пандемию и бороться с коронавирусом.

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