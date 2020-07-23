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Зеленский вместе с президентом Швейцарии Соммаруга прибыли на Донбасс (фото, видео)
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга находятся на Донбассе — они посетили коммунальное предприятие «Компания «Вода Донбасса». Швейцария передает гуманитарную помощь — реагенты для очистки воды.
«С 2014 года объекты предприятия неоднократно попадали под обстрелы незаконных вооруженных формирований, в результате чего периодически прекращалась подача воды украинскому населению, ухудшилось техническое состояние инфраструктуры предприятия, к чему добавилась нехватка реагентов для очистки воды и технологического оборудования», — сказал Зеленский.
Как сообщили в Офисе президента, во время поездки по Луганской и Донецкой области лидеры двух государств встретятся с представителями миссий СММ ОБСЕ, Международного комитета Красного креста, системы ООН в Украине и руководством Донецкой областной государственной администрации, а также изучат гуманитарную ситуацию в области.
А «Новости Донбасса» сообщают, что передача реагентов состоялась в Николаевке, что под Славянском. Мероприятие провели на территории комплекса насосных станций первого подъема канала Северский Донец — Донбасс. Также издание размещает фото подготовки города к визиту президентов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 22 июля «ДНР» обстреляли окраины Горловки — в зону поражения попала магистраль канала Северский Донец — Донбасс, обеспечивающего питьевой водой тысячи людей по обе стороны линии соприкосновения.100
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?