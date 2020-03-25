27.65 / 28.32 29.58 / 30.51
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

На Донбассе несколько городов останутся без воды: что произошло

12:16 25 марта 2020 302
Нет воды
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В среду, 25 марта, в Донецкой области прекращает работу Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой ряд населенных пунктов. как на подконтрольных правительству Украины территориях, так и на оккупированной части региона. Ранее в Донецкой области обсуждался вопрос строительства альтернативного трубопровода для водообеспечения.

«Донецкая фильтровальная станция будет остановлена в связи с отсутствием гарантии безопасности доставки сотрудников. Полностью подача воды будет прекращена в город Авдеевку, поселок городского типа Верхнеторецкое, село Васильевку», — сообщают в компании «Вода Донбасса».

Также сообщается, что на 30 процентов будет сокращена подача воды в оккупированный Донецк — в Куйбышевский, Кировский, Петровский, часть Ленинского и Киевского районов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», журналист Юрий Бутусов, ссылаясь на свои источники, заявлял, что во время встречи «нормандской четверки» в Париже российский президент Владимир Путин поставил президенту Украины Владимиру Зеленскому жесткое условие вернуть воду в Крым, увязав этот вопрос с договоренностями по Донбассу.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

ДТП на трассе Киев&nbsp;— Знаменка

Под Киевом лоб в лоб столкнулись легковушка и фура: эксклюзивные фото с места смертельного ДТП

военные и полицейские

Режим чрезвычайной ситуации готовятся ввести по всей Украине: раскрыты детали

Крысы

Хантавирус убил человека: как не подхватить опасную болезнь

человек и мышь

В Китае первая смерть от хантавируса: что известно о новом заболевании

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер