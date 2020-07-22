Оккупированный Донбасс остался без воды: названа причина

Утром 22 июля боевики так называемой «ДНР» обстреляли окраины Горловки. В зону поражения попала магистраль канала Северский Донец — Донбасс, обеспечивающего питьевой водой тысячи людей по обе стороны линии соприкосновения. Обстрелом повреждены участки трубопровода диаметрами 2300 и 2100 мм.

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Как сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, в настоящее время происходит колоссальная утечка — 65 000 кубометров в час. Пока водоснабжение части «ДНР» осуществляется через резервные линии Верхнекальмиусского водохранилища, подача воды сокращена более чем на 50%. В ближайшее время будет также остановлена работа Донецкой фильтровальной станции. После этого подача воды сократится на всей территории «ДНР».

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