Преступник взял в заложники полковника полиции и скрылся: появились новые детали ЧП в Полтаве

В Полтаве в заложниках у преступника, который угрожал взорвать гранату, находится сотрудник полиции. Эту информацию подтвердили в Департаменте уголовного розыска.

23 июля в 9 часов утра в Полтаве на улице Остапа Вишни, у здания административного суда, во время задержания полицейскими «угонщика», последний достал гранату РГД-5, которую угрожал взорвать.

В это время злоумышленник захватил в заложники сотрудника уголовного розыска.

После переговоров, злоумышленник поменял захваченного полицейского на начальника Управления уголовного розыска областного главка полиции полковника Виталия Шияна, сообщили в Департаменте.

Вместе с полковником Шияном террорист уехал на машине, которую предоставили по его требованию, в направлении выезда из города.

Заместитель главы МВД Антон Геращенко сообщил, что на месте создан оперативный штаб.

Продолжаются переговоры, цель которых заставить злоумышленника сдаться полиции не нанося вреда ни себе, ни окружающим.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали видео спецоперации в Полтаве.

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