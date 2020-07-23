- 11:30 Деми Ловато объявила о помолвке
- 11:21 В Полтаве мужчина угрожает полицейским взорвать гранату: появилось первое видео происшествия
- 11:17 Мэр Славянска заразился коронавирусом
- 11:15 Мирча Луческу в Киеве и ведет переговоры с «Динамо»
- 11:08 США заплатили 2 млрд долларов за 100 млн доз вакцины против коронавируса
- 11:04 «Были посланы по известному адресу»: стало известно о новой истерике России на переговорах в Минске
- 10:58 Мужчина с гранатой угрожает устроить взрыв в Полтаве: первые детали и фото ЧП
- 10:50 В Киеве перекрыли улицу из-за подозрительного пакета
- 10:29 Вся Болгария охвачена массовыми протестами уже вторую неделю подряд
- 10:29 В Одесской области задержали фаната Путина и СССР
- 10:25 Возле скандально известного ресторана «Велюр» Тищенко заметили силовиков
- 10:13 Пока мать спала в доме, ее трехлетняя дочь погибла в раскаленной машине
Мужчина с гранатой угрожает устроить взрыв в Полтаве: первые детали и фото ЧП
В Полтаве на улице Остапа Вишни во время задержания у здания суда подозреваемый угрожает полицейским взорвать гранату РГД-5. Ранее в Луцке мужчина захватил автобус с людьми и угрожал применить оружие и взрывчатку.
Полтавские правоохранители ввели в действие спецоперацию «Гром».
В областном главке полиции сообщили, что в городе проводится спецоперация по задержанию подозреваемого в незаконном завладении транспортным средством. Пытаясь избежать ответственности, мужчина сопротивляется и угрожает работникам полиции гранатой. С ним ведут переговоры.
На месте работают взрывотехники, следственно-оперативная группа, сотрудники уголовного розыска и другие специальные службы. Охрану места происшествия осуществляет патрульная полиция.
«Просим граждан и водителей быть крайне осторожными и обходить территорию проведения специальной операции! Для вашей безопасности держитесь как можно дальше от эпицентра событий», — говорится в сообщении полиции.
Местное издание irt.pl.ua, ссылаясь на информацию очевидцев, сообщает, что, вероятно, подозреваемый взял в заложники сотрудника полиции.
По данным ресурса, на территорию бывшего Полтавского хлебозавода номер 2 заехал на мопеде неизвестный, спровоцировал конфликт. Впоследствии угрожая гранатой, вероятно, взял в заложники полицейского, который приехал на вызов работников. Все движение в зоне перекрыто.
Напомним, 21 июля в Луцке террорист более 12 часов удерживал в автобусе 13 заложников. Спецоперация по его обезвреживанию закончилась успешно. Никто из удерживаемых не пострадал. Террориста задержали.483
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...