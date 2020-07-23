Мужчина с гранатой угрожает устроить взрыв в Полтаве: первые детали и фото ЧП

В Полтаве на улице Остапа Вишни во время задержания у здания суда подозреваемый угрожает полицейским взорвать гранату РГД-5. Ранее в Луцке мужчина захватил автобус с людьми и угрожал применить оружие и взрывчатку.

Полтавские правоохранители ввели в действие спецоперацию «Гром».

В областном главке полиции сообщили, что в городе проводится спецоперация по задержанию подозреваемого в незаконном завладении транспортным средством. Пытаясь избежать ответственности, мужчина сопротивляется и угрожает работникам полиции гранатой. С ним ведут переговоры.

На месте работают взрывотехники, следственно-оперативная группа, сотрудники уголовного розыска и другие специальные службы. Охрану места происшествия осуществляет патрульная полиция.

«Просим граждан и водителей быть крайне осторожными и обходить территорию проведения специальной операции! Для вашей безопасности держитесь как можно дальше от эпицентра событий», — говорится в сообщении полиции.

Местное издание irt.pl.ua, ссылаясь на информацию очевидцев, сообщает, что, вероятно, подозреваемый взял в заложники сотрудника полиции.

По данным ресурса, на территорию бывшего Полтавского хлебозавода номер 2 заехал на мопеде неизвестный, спровоцировал конфликт. Впоследствии угрожая гранатой, вероятно, взял в заложники полицейского, который приехал на вызов работников. Все движение в зоне перекрыто.

Напомним, 21 июля в Луцке террорист более 12 часов удерживал в автобусе 13 заложников. Спецоперация по его обезвреживанию закончилась успешно. Никто из удерживаемых не пострадал. Террориста задержали.

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