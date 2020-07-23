27.78 / 28.09 31.86 / 32.44
Киев: +14
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Мужчина с гранатой угрожает устроить взрыв в Полтаве: первые детали и фото ЧП

10:58 23 июля 2020
силовики

В Полтаве на улице Остапа Вишни во время задержания у здания суда подозреваемый угрожает полицейским взорвать гранату РГД-5. Ранее в Луцке мужчина захватил автобус с людьми и угрожал применить оружие и взрывчатку.

Полтавские правоохранители ввели в действие спецоперацию «Гром».

В областном главке полиции сообщили, что в городе проводится спецоперация по задержанию подозреваемого в незаконном завладении транспортным средством. Пытаясь избежать ответственности, мужчина сопротивляется и угрожает работникам полиции гранатой. С ним ведут переговоры.

На месте работают взрывотехники, следственно-оперативная группа, сотрудники уголовного розыска и другие специальные службы. Охрану места происшествия осуществляет патрульная полиция.

«Просим граждан и водителей быть крайне осторожными и обходить территорию проведения специальной операции! Для вашей безопасности держитесь как можно дальше от эпицентра событий», — говорится в сообщении полиции.

Местное издание irt.pl.ua, ссылаясь на информацию очевидцев, сообщает, что, вероятно, подозреваемый взял в заложники сотрудника полиции.

По данным ресурса, на территорию бывшего Полтавского хлебозавода номер 2 заехал на мопеде неизвестный, спровоцировал конфликт. Впоследствии угрожая гранатой, вероятно, взял в заложники полицейского, который приехал на вызов работников. Все движение в зоне перекрыто.

Напомним, 21 июля в Луцке террорист более 12 часов удерживал в автобусе 13 заложников. Спецоперация по его обезвреживанию закончилась успешно. Никто из удерживаемых не пострадал. Террориста задержали.

483

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Мирча Луческу

Мирча Луческу в Киеве и ведет переговоры с «Динамо»

силовики

Мужчина с гранатой угрожает устроить взрыв в Полтаве: первые детали и фото ЧП

Советская символика

В Одесской области задержали фаната Путина и СССР (фото)

Избирательная урна

«Были посланы по известному адресу»: стало известно о новой истерике России на переговорах в Минске

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер