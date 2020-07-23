В Полтаве мужчина угрожает полицейским взорвать гранату: появилось первое видео происшествия

В сети появилось видео спецоперации по задержанию подозреваемого в незаконном завладении транспортным средством, который угрожает полиции гранатой.

Ролик с событиями, происходящими в областном центре на улице Остапа Вишни, опубликовал телеканал ІРТ Полтава.

Ранее, ссылаясь на информацию очевидцев, местные журналисты сообщили, что, вероятно, подозреваемый взял в заложники сотрудника полиции.

По словам очевидцев, на территорию бывшего Полтавского хлебозавода номер 2 заехал на мопеде неизвестный, спровоцировал конфликт. Впоследствии угрожая гранатой, вероятно, взял в заложники полицейского, который приехал на вызов работников.

В полиции объявили в городе операцию «Гром.

Напомним, два дня назад в Луцке проводилась операция по освобождению заложников, которых более 12 часов удерживал в автобусе террорист Максим Кривош.

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