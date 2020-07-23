Решайте важные вопросы: гороскоп на 24 июля для всех знаков зодиака

Пятница, 24 июля, — не следует в этот день откладывать решение важных вопросов в долгий ящик. «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 24 июля для всех знаков зодиака Гороскоп на всю неделю текущую неделю читайте здесь.

ОВЕН

День полон сюрпризов, придется все время подстраиваться под меняющиеся обстоятельства. На службе старайтесь уложиться в намеченные сроки, так как наверстать упущенное будет проблематично.

ТЕЛЕЦ

Несвойственная вам забывчивость может спутать все планы. Поэтому при решении важных дел придется только уповать на удачу. Сегодня следует ограничить любые физические нагрузки.

БЛИЗНЕЦЫ

Сейчас спрашивать у кого-либо совета звезды считают нецелесообразным, вы лучше других осведомлены о текущей ситуации и сумеете самостоятельно определиться с выбором правильного пути.

РАК

Вы будете легко идти на контакт с незнакомыми людьми, это поможет завести нужные знакомства. Внимательно смотрите под ноги — нынче велик риск получить серьезные травмы.

ЛЕВ

Позаботьтесь о состоянии своей нервной системы. Пришла пора сменить обстановку и дать организму отдохнуть.

ДЕВА

Сегодня могут дать о себе знать последствия допущенных ранее промахов. Что ж, придется исправлять свои «косяки», иначе они будут препятствовать продвижению вперед.

ВЕСЫ

Семейные отношения складываются довольно гармонично, поэтому никаких проблем быть не должно. А вот на службе не исключены разногласия, не стесняйтесь отстаивать свою точку зрения.

СКОРПИОН

Не отказывайте себе сегодня в маленьких радостях. Посещение культурного мероприятия, шопинг, проба чего-нибудь вкусненького или экзотического смогут надолго поднять вам настроение.

СТРЕЛЕЦ

Не бойтесь браться за сложные дела, удача будет на вашей стороне. Этот день также благоприятен для тех, кто решил кардинально поменять свою жизнь.

КОЗЕРОГ

День способствует восстановлению душевной гармонии, поэтому желательно оградить себя от каких-либо потрясений. Особенно не стоит проявлять агрессию.

ВОДОЛЕЙ

Сегодня вам кто-то может понадобиться в качестве жилетки. Сейчас для вас просто жизненно необходимо выговориться и получить дельные советы.

РЫБЫ

Хорошо пойдут дела у тех, чья работа связана с рынком недвижимости или ценными бумагами. Для остальных же это будет обычный трудовой день. На амурном фронте возможны какие-то сдвиги.

Хорошего вам дня!

Ранее астролог Людмила Булгакова эксклюзивно для «ФАКТОВ» составила лунный календарь на 20−26 июля, рассказав, когда лучше ухаживать за собой, заниматься хобби и собирать урожай.

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