— Если бы несколько лет назад мне сказали, что буду придумывать и плести венки, короны, делать шляпки, то вряд ли поверила бы в это, ведь я настоящая белоручка, — говорит дизайнер головных уборов Ирина Пидлипская из Киева. — В юности была бардом, выступала на сцене, занималась в драмкружке. Но пришлось зарабатывать на жизнь, и я стала менеджером по закупкам в торговой компании. Офисная работа не нравилась, но я ли одна такая? Вышла замуж. Когда находилась в декрете, компания, в которой работала, закрылась. Жизнь заставила искать другую сферу деятельности. Причем такую, в которой можно трудиться на дому — чтобы была возможность уделять время ребенку. Пошла на курсы кройки и шитья, однако поняла, что это дело мне не по душе. Кстати, полученные знания и навыки все-таки пригодились мне, сейчас находят применение. Также училась создавать бижутерию, но и это не пошло. И вот однажды сестра подарили мастер-класс по изготовлению цветов из ткани и попросила сделать веночек для своей преподавательницы английского. Я выполнила просьбу, и с этого началась моя карьера дизайнера головных уборов. Основа моего ассортимента — венки и короны. Но создаю и нарядные шляпки, модные сейчас у молодежи головные уборы в виде рогов и даже с изображением черепов. Словом, «универсальный солдат».

«Венок для невесты должен быть легким, ведь девушка ходит в нем целый день»

— По каким поводам заказывают венки и короны?

— На праздники, свадьбы, для участия в конкурсах красоты, для фотосессий (особенно много заказов от иностранных фотографов), различных фестивалей (в большинстве случаев ко мне обращаются организаторы фестивалей из-за рубежа). Пик заказов на свадебные венки приходится на зиму. Венок для невесты должен быть максимально легким, ведь девушке нужно ходить в нем целый день, а то и два, три дня.

— Что еще нужно учитывать при выборе венка?

— Многое. Например, очень высоким девушкам не подойдет крупный венок. Круглолицым больше идет асимметричное или удлиненное по форме изделие.

У меня есть постоянная заказчица из Германии. Поначалу я не знала, для чего она покупает мои работы. Летом берет что-то из зимней коллекции. Зимой — из коллекции весна-лето. И вот как-то она объяснила, что украшает венками стены своего маленького магазинчика — использует как элементы декора. А картинная галерея из Сан-Франциско покупает мои изделия для того, чтобы девушки встречали гостей в оригинальных головных уборах. Зарубежных заказов больше всего поступает из Соединенных Штатов и Франции.

— Кто ваши заказчицы?

— Преимущественно женщины в возрасте 30—35 лет и старше. Они уверены в себе и не боятся выделиться. Тут нужно сказать, что в прежние времена венки были атрибутом статуса — их носили молодые незамужние девушки. В наши времена — это оригинальное украшение для всех возрастов. Важно, что оно создает приподнятое, праздничное настроение. Надев венок, женщина невольно хочет выровнять спину, стать еще более изящной, элегантной.

На создание одного венка-короны порой уходит целый месяц

— Для вас важно видеть женщину, для которой создаете убор?

— Да, хорошо, когда есть возможность встретиться с заказчицей, составить представление о ее характере. Это необходимо для того, чтобы, выполняя заказ, подчеркнуть выигрышные особенности внешности женщины.

Люблю, когда заказчицы не выставляют жестких требований к изделию, и я могу многое решать сама. На моем сайте есть обширная фотогалерея уже выполненных работ. Посмотрев ее, женщины могут понять, подходит ли им мой стиль.

Если раньше я продавала свои работы через магазины дизайнеров одежды, то сейчас потенциальные заказчики, как правило, находят меня на моем сайте и страничке в Facebook.

— Много изделий создаете в единственном экземпляре?

—Да. Прежде всего, это роскошные венки-короны. Многие заказчицы просят повторить уже сделанное мною. Хотя я не люблю повторов, тем более, что две полностью одинаковые вещи не изготовишь, как ни старайся. Венки-короны берут для участия в конкурсах красоты, торжественных церемониях. Поэтому зачастую заказчицам удобнее арендовать головные уборы. У меня в наличии порядка 30 таких подиумных аксессуаров.

В последние месяцы было особенно много заказов на веночки. Я их столько переделала, что сказала себе: «Стоп!» За деньги, которые получаю за изделие в Украине, делать веночки в больших количествах я не готова — вложенный труд не соответствует вознаграждению. Из-за напряженного труда мои руки стали как у строителя.

«Цветы делаю сама, их не отличить от живых»

— Какова стоимость ваших изделий?

— Классические веночки стоят от 800 до 2000 гривен, короны — от 3−4 тысяч гривен.

— У вас есть помощницы?

— Сейчас нет. Я попробовала набрать команду, но столкнулась с проблемой: даже самые способные новички не могут выполнять работу настолько качественно, как это необходимо мне. Однако, скорее всего, в конце нынешнего или начале следующего года придется повторить эксперимент — набрать людей. На этот раз постараюсь сделать из них мастериц высокого класса. Тогда появится больше времени на создание эксклюзивных вещей. Путем проб и ошибок я выработала несколько собственных техник плетения, которые никем не описаны. Хочется передать их другим людям.

— Сколько в среднем времени занимает изготовление одного венка?

— На веночек небольшого размера уходит три дня. И это при условии, что полностью подготовлен материал. Сложную в изготовлении корону порой приходится делать целый месяц. Занимаясь изделием такого рода, параллельно делаю две-три вещи попроще. Мне нравится, когда нет жестких временных рамок.

— Среди ваших заказчиков есть известные люди?

— Да, их довольно много. Причем не только из сферы искусства, но и женщины из бизнеса, политики.

Ирина Пидлипская: «Я использую элементы, характерные для классических народных венков»

— Какие цветы используете для своих работ?

— Цветы делаю сама или покупаю за рубежом — там они более качественные. Но все равно дорабатываю, и тогда их не отличить от живых. Причем, свежий вид они сохраняют годами.

— Ваш стиль основан на народном?

— Нет, он современный, авторский. Хотя я использую элементы, характерные для классических народных венков.

— Где обустроили мастерскую?

— В собственной квартире. Впрочем, до карантина периодически арендовала офис — для встреч с заказчицами, творческих вечеров, показа своих работ.

— Создали авторскую упаковку для своих головных уборов?

— Заказываю оптом упаковку ручной работы с нанесением моего логотипа. Большинство заказов получаю из-за границы. Отправляю по почте. Раньше хлопоты, связанные с пересылкой по почте, выполнял один человек, сейчас и эти обязанности легли на меня. Очень важно, чтобы изделие пришло заказчику не поврежденным, поэтому я придумала конструкцию противоударной упаковки посылок.

— А есть среди ваших заказчиков мужчины?

— Причем немало. Мужчины заказывают нарядные уборы для своих женщин. Как правило, они доверяют моему мнению. Кроме того, в последнее время мужчины стали приходить на мои фотопроекты, поэтому нужно думать, какие головные уборы можно создать для них.

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