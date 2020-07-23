Это плевок мне в душу, — Блохин о назначении Луческу в «Динамо»

После назначения 74-летнего румынского специалиста Мирчи Луческу, 12 лет возглавлявшего «Шахтер», на пост главного тренера киевского «Динамо», многие болельщики и экс-игроки столичного клуба негативно оценили решение руководства «бело-синих» (напомним, что недавно был уволен прежний тренерский штаб во главе с Алексеем Михайличенко). В частности, резко высказался обладатель «Золотого мяча» Олег Блохин.

«Это плевок, плевок мне в душу, — цитирует легенду «Динамо» Олега Блохина ua.tribuna.com. - Что говорил Луческу про «Динамо», про историю, про Лобановского, про всю традицию клуба. Человек, который работал в «Шахтере» 12 лет, наговорил столько про «Динамо», ну как? Вы же читали, наверное, все это? Что он сделал в сборной Турции, «Зените»? Четыре или три года уже не работает, что он может сделать с «Динамо»? Это плевок в душу. Кто угодно — только не Луческу. Думаю, для ребят, которые прошли через «Динамо», это тоже плевок.

Может ли как-то динамовское сообщество повлиять на решение клуба? Нет, это уже принятое решение. Тем более — такие деньги. Мне бы в 74 года такие деньги, думаю, тоже бы руководил. И вам тоже, думаю. 74 года, четыре года не тренирует человек. Это издевательство. При нашей ситуации в стране платить такие деньги — непонятно, кому, чего. Дай бог ему здоровья. Но я в шоке, честно".

По неофициальной информации, зарплата Мирчи Луческу в «Динамо» составит 100 тысяч евро в месяц.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» завоевало Кубок Украины и добыло путевку в квалификацию Лиги чемпионов.

Фото УНИАН

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