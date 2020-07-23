Украинец записал песню с лидером Linkin Park Майком Шинодой (видео)

Вокалист одесской кавер-группы Rain Drops Slava Вячеслав Питак принял участие в записи первой песни нового сольного альбома Dropped Frames лидера всемирно известного коллектива Linkin Park (США) Майка Шиноды. Шинода также снял ролик на первый трек, где спел вместе с поклонниками.

Заметим, своей творческой задумкой Майк Шинода поделился еще в середине марта, отметив, что у него есть готовый трек и ему нужен «другой вокал на припев». Объявил конкурс и предложил претендентам записать видео со своей версией вокала и опубликовать в Twitter или Instagram.

В отборе принял участие Вячеслав Питак, который с детства обожает творчество Linkin Park. Он опубликовал видео и через несколько дней получил сообщение от Шиноды. Майк поздравил Вячеслава с тем, что он попал в «десятку» финалистов, и попросил его прислать на электронную почту все вокальные файлы.

Завязалась переписка с официальными представителями Шиноды, из которой Вячеслав вскорости узнал, что «творческие намерения звезды несколько трансформировались: к созданию трека привлекут сразу семерых вокалистов, в числе которых — он». При этом были оговорены конкретные условия сотрудничества (они, естественно, остаются коммерческой тайной).

С отобранными финалистами состоялись видео- встречи, как с самим с Шинодой, так и с его менеджерами. Вячеслав отмечает, что Майк коммуникабельный и приветливый. Шинода называл всех своих новых коллег поименно и общался лично с каждым. Не скрывал, что переживает — поначалу был не уверен в успехе.

Специалисты отмечают, что такой «заочный» творческий эксперимент удался.

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