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Куча переломов: школьник рухнул с балкона, подражая Коби Брайанту (видео)
Трагический инцидент произошел в городском уезде Лудин (провинция Сычуань, Китай), когда школьник попытался подражать легенде НБА Коби Брайанту, который, напомним, погиб в январе при крушении вертолета.
Юноша, являющийся большим поклонником таланта Черной Мамбы (прозвище Брайанта), пытаясь выполнить бросок в прыжке, не рассчитал расстояние и улетел за парапет. Стоявшие рядом мальчишки попытались удержать одноклассника, но не успели.
#坠楼 #广东 #惊险 pic.twitter.com/RuJn3vRrKH— Kylan (@KylanLenic) July 22, 2020
Юного фаната Коби Брайанта доставили в больницу, где врачи диагностировали переломы рук, ног и ребер. К счастью, его жизнь вне опасности.
Напомним, что Коби Брайант за 20 лет игровой карьеры в НБА был верен лишь одному клубу — «Лос-Анджелес Лейкерс». Вместе с «озерными» он пять раз становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (в 2000-м, 2001-м, 2002-м, 2009-м и 2010-м), а в составе сборной США дважды завоевал «золото» Олимпийские игры (в 2008-м и 2012-м). Свою звездную карьеру баскетболист по прозвищу Черная Мамба завершил в 2016 году.
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Фото Getty Images114
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