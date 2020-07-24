Астрономы обнаружили в созвездии Дракона редкую "ультрафиолетовую" сверхновую

Появление сверхновой считается достаточно редким явлением и наблюдается в том случае, когда небесное тело резко увеличивает свою яркость на 4—8 порядков.

Одну из сверхновых астрономы обнаружили недавно в созвездии Дракона — она предположительно образовалась после столкновения белого карлика и обычной звезды. Изучение данной сверхновой поможет понять, как взрываются подобные «мертвые звезды», пишут ученые в Astrophysical Journal.

«Сверхновые первого типа сами по себе возникают достаточно часто. Сверхновая SN2019yvq уникальна потому, что ее предваряла мощнейшая вспышка ультрафиолетового излучения. Это второй подобный всплеск за всю историю наблюдений», — рассказал один из авторов статьи, астрофизик из Северо-Западного университета (США) Адам Миллер.

Белыми карликами астрономы называют ядра «выгоревших» небольших звезд, у которых нет собственных источников энергии. Они возникают на последних этапах жизни светил, которые не более чем в 10 раз тяжелее Солнца. Такие звезды не взрываются в виде сверхновой, а сбрасывают свои внешние оболочки, формируя туманность, которую изнутри «подсвечивает» ядро бывшего светила.

Подобные «мертвые звезды» интересуют астрофизиков потому, что считаются прародителями относительно редких сверхновых первого типа — масштабных космических термоядерных взрывов. Благодаря таким сверхновым можно очень точно оценивать расстояния в космосе. Вдобавок ученые пока не до конца понимают природу, структуру и состав материи, из которой состоят белые карлики, что также подстегивает исследователей.

Еще больше интереса вызывают редкие сверхновые, которым предшествует мощная вспышка ультрафиолетового излучения. Предположительно они образуются после столкновения белых карликов и обычных звезд, однако ученые пока не знают, как и почему это происходит. За всю историю наблюдений известна всего одна вспышка подобного рода — сверхновая iPTF14atg. Астрономы заметили ее в галактике IC 831 шесть лет назад.

Анализируя данные, которые собирает автоматизированный телескоп ZTF, Миллер и его коллеги зафиксировали второй пример подобных вспышек. Эта сверхновая оказалась еще более необъяснимой, чем вспышка iPTF14atg.

В декабре прошлого года ZTF засек относительно слабую вспышку сверхновой первого типа в созвездии Дракона. Она возникла в линзовидной галактике NGC 4441, которая находится на относительно небольшом расстоянии от Млечного Пути — в 140 млн световых лет.

Изначально астрономы считали, что она представляет собой заурядную сверхновую первого типа. Однако изучение фотографий галактики NGC 4441, которые в то же время сделал космический телескоп Swift, показало, что незадолго до нее в той же области Вселенной произошла мощная вспышка ультрафиолетового излучения — такая же, как и в случае с iPTF14atg. Сверхновую назвали SN2019yvq

Дальнейшие наблюдения показали, что эта сверхновая угасала совсем не так, как это обычно происходит со сверхновыми первого типа. Вдобавок, ученые выяснили несколько уникальных свойств, которые отличали ее и от iPTF14atg.

В частности, на снимках оптических телескопов SN2019yvq была значительно более тусклой, чем iPTF14atg и все остальные вспышки сверхновых первого типа. При этом SN2019yvq и угасала быстрее, чем они. Изменения в ее спектре не были похожи на эволюцию ни одной другой вспышки, которые возникали из-за взрывов белых карликов. Это говорит о необычном изотопном и химическом составе следов этой сверхновой.

Все эти странности, как отмечают исследователи, пока не может объяснить ни одна теория, которая описывает взрыв одиночных белых карликов. Вероятно, такие вспышки происходят по разным сценариям. Миллер и его коллеги надеются, что выяснят эти сценарии в ближайший год, когда облако из горячей плазмы и пыли, которое окружает SN2019yvq, станет прозрачным для телескопов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в начале нынешнего десятилетия сверхновую смогла открыть канадская школьница.

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