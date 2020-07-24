Накапливания техники нет: Путин заморозил создание ударной группировки на границе с Украиной

Военный эксперт Олег Жданов, объяснивший, почему Россия не начнет «большую войну» с Украиной, привел еще один аргумент в пользу своей точки зрения: в Белгородской области страны-агрессора практически заморожено с 2017 года создание двух военных баз, которые в случае полного сформирования могли бы рассматриваться как потенциальная ударная группировка у границ Украины.

Об этом пишет «Обозреватель».

«Накапливания техники и вооружения на них нет. 20-я полевая армия, которая должна дислоцироваться на основе этих баз, сформирована только на уровне оперативного штаба. Есть несколько сотен офицеров штаба армии, в их распоряжении всего одна танковая бригада численностью до 4 тысяч человек», — сообщил он.

По словам эксперта, работы по формированию баз были практически заморожены в 2017 году, когда началось формирование Росгвардии.

В то же время Жданов подчеркнул: если базы будут созданы, Украине придется учитывать этот факт при планировании оборонных операций и повышать обороноспособность страны.

Напомним, ранее Олег Жданов обратил внимание на тот факт, что на границе с Украиной сосредоточено 80—85 тысяч российских военных, но это не свидетельствует о том, что они готовы переходить в наступление. Такое количество россиян там находятся с 2015 года. Для границы протяженностью 3,5 тысячи километров это капля в море. Кроме того, чтобы проводить полномасштабное наступление, отмечает эксперт, численность российских войск должна превышать нашу как минимум в три раза, и нужен хороший резерв.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в интервью нашему изданию полковник запаса Олег Жданов рассказал, что в условиях гибридной войны противнику совсем не обязательно захватывать столицу государства, въехав туда на танках. Достаточно провести ряд террористических актов: например, подорвать плотину или электростанцию, и город сам сдастся.

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