Украина

Не готовы ни физически, ни финансово: эксперт объяснил, почему Россия не начнет "большую войну" с Украиной

Россия, которая аннексировала Крым и уже пять лет ведет против Украину гибридную войну, сейчас не готова к полномасштабному вторжению в нашу страну. Такое мнение в интервью «ФАКТАМ» высказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

По его словам, Кремль не готов ни морально, ни физически, ни финансово нападать на Украину.

«В России даже провалили осенний призыв. О чем можно еще говорить? Для полномасштабной войны у России нет ни денег, ни ресурсов», — уточнил эксперт.

Жданов заметил, что на границе с Украиной сосредоточено 80—85 тысяч российских военных, но это не свидетельствует о том, что они готовы переходить в наступление. Такое количество россиян там находятся с 2015 года. Для границы протяженностью 3,5 тысячи километров это капля в море.

По словам полковника, российская пресса, озвучивает цифру в 70 тысяч украинских военных, которые сосредоточены вдоль границы. Поэтому при таком раскладе сил мы не ожидаем наступательной операции.

На самом деле, отмечает эксперт, чтобы проводить полномасштабное наступление, численность российских войск должна превышать нашу как минимум в три раза, и нужен хороший резерв.

«Один солдат должен быть уже с оружием в руках, второй — одеваться, а третий — готовиться. 20-я полевая армия формируется уже пять лет, и никак не может сформироваться. Сейчас она существует на уровне штабов. Но и полевая армия может продвинуться в глубь чужой территории не более чем на 150 километров. Потом ее нужно снабжать новым вооружением», — детализировал эксперт.

Напомним, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук предупреждал, что у России есть коварный план к парламентским выборам в Украине.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как в последнее время мощно укрепляется украинская армия. Вскоре у ВСУ появятся новые ракетные комплексы «Ольха» и «Нептун», который на расстоянии 200 километров может потопить любое вражеское судно.

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