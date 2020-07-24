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Вдова Хью Хефнера закрутила роман с инженером космических аппаратов (фото)
Вдова американского издателя, основателя журнала Playboy Хью Хефнера, нашла новую любовь. 34-летняя модель Кристал Хефнер (в девичестве Харрис) закрутила роман с инженером космических аппаратов — 32-летним Натаном Леви. Как пишет Page Six, пару, которая, не стесняясь публики, целовалась и обнималась у всех на виду, сфотографировали на пляже в Мексике.
#HughHefner's Widow @CrystalHefner Spotted Kissing New Man in #Mexico https://t.co/4hdvDJkFmE— Paul Bacon (@PaulBacon30) July 24, 2020
Натан и Кристал встречаются уже около четырех месяцев. Это первый роман Кристал после смерти мужа, который скончался в сентябре 2017 года на 92-м году жизни.
Харрис, которая дебютировала в журнале Playboy в декабре 2009 года, была третьей официальной женой Хефнера, у которого было множество женщин. Они объявили о помолвке в 2010 году. Свадьбу запланировали на июнь 2011 года, однако, когда до торжества оставалось всего четыре дня, его отменили. Впоследствии Харрис и Хефнер помирились и поженились 31 декабря 2012 года.
После смерти мужа Кристал, подписавшая перед свадьбой брачный контракт, который не позволял ей претендовать на большую долю имущества Хефнера, получила роскошный дом стоимостью семь миллионов долларов и счет в банке на пять миллионов.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что журнал Playboy перестанет выходить в бумажной версии.
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В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».
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