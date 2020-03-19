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Шоу-бизнес

Журнал Playboy перестанет выходить в бумажной версии (фото)

10:54 19 марта 2020 135
Обложка Playboy
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Одно из самых узнаваемых в мире изданий, американский журнал для мужчин Playboy, больше не будет выходить в бумажной версии. Об этом сообщил глава компании Бен Кон в открытом письме на портале Medium.

Весенний печатный номер журнала станет в США последним.

По словам Кона, Playboy издается уже 66 лет, однако очевидно, что коронавирус окажет негативное влияние на производство контента и цепочку поставок журнала. Так что пандемия ускорила принятие решения, возможность которого обсуждалась уже давно: трансформировать печатный американский продукт в цифровой.

Помимо интернет-выпусков журнала, в 2021 году компания будет выдавать печатные спецвыпуски.

Еще в 2018 году сообщалось, что издатели Playboy могут отказаться от печатной версии.

Первый выпуск журнала Playboy с Мэрилин Монро на обложке его ныне покойный создатель Хью Хефнер выпустил в 1953 году. Менее чем за день было продано 50 тысяч экземпляров журнала. Playboy стал глобальным брендом.

Фото Playboy Instagram

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Макс Барских стал первым украинцем, украсившим обложку Playboy.

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