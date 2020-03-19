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- 10:54 Журнал Playboy перестанет выходить в бумажной версии
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Журнал Playboy перестанет выходить в бумажной версии (фото)
Одно из самых узнаваемых в мире изданий, американский журнал для мужчин Playboy, больше не будет выходить в бумажной версии. Об этом сообщил глава компании Бен Кон в открытом письме на портале Medium.
Весенний печатный номер журнала станет в США последним.
По словам Кона, Playboy издается уже 66 лет, однако очевидно, что коронавирус окажет негативное влияние на производство контента и цепочку поставок журнала. Так что пандемия ускорила принятие решения, возможность которого обсуждалась уже давно: трансформировать печатный американский продукт в цифровой.
Помимо интернет-выпусков журнала, в 2021 году компания будет выдавать печатные спецвыпуски.
Еще в 2018 году сообщалось, что издатели Playboy могут отказаться от печатной версии.
Первый выпуск журнала Playboy с Мэрилин Монро на обложке его ныне покойный создатель Хью Хефнер выпустил в 1953 году. Менее чем за день было продано 50 тысяч экземпляров журнала. Playboy стал глобальным брендом.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Макс Барских стал первым украинцем, украсившим обложку Playboy.
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