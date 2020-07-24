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Мир

Писатель скупил собственную книгу, чтобы она попала в бестселлеры

9:55 24 июля 2020
Марк Доусон

Британский писатель Марк Доусон нашел необычный способ добиться популярности. 47-летний литератор, получивший образование юриста и специализирующийся на триллерах, скупил свою собственную книгу, чтобы она попала в бестселлеры. И ему это удалось.

В общей сложности Доусон приобрел более 400 экземпляров своего собственного романа «Чистильщик», который в итоге попал в престижный список топ-10 бестселлеров по версии газеты Sunday Times, заняв 8-е место.

Книга, очередная в серии романов об убийце Джоне Милтоне, и без помощи автора достаточно неплохо раскупалась. За неделю было продано 1300 экземпляров. С такими показателями она заняла бы 13-е место в списке бестселлеров. Однако Марк решил улучшить дело. На закупки он потратил почти 4600 долларов. Купленные в Великобритании книги он собирался перепродать читателям из США, уже договорившись с желающими.

Поступок Доусона вызвал ожесточенные споры. Его собраться по перу были возмущены таким «мошенничеством». Однако, как пишет издание The Guardian, никаких законов и правил писатель не нарушил. Хотя с точки зрения этики его действия и могут вызывать сомнения.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что мошенник пытался «продать» должность главы Николаевской ОГА за 3 миллиона долларов

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