- 16:41 В Черновцах вспыхнул пожар на фабрике по производству резиновой обуви и труб: фото с места ЧП
- 16:30 Мошенник пытался "продать" должность главы Николаевской ОГА за 3 миллиона долларов
- 16:17 Зеленский отозвал из Рады свое предложение вернуть чиновникам высокие зарплаты
- 16:13 В Киеве грабитель угрожал кассиру боевой гранатой: опубликовано видео
- 16:03 "Светит" 10 лет: украинку арестовали в Польше за поджог торгового центра
- 15:44 Из-за российских военных учений "Кавказ-2020" в Раду вызывают министра обороны
- 15:38 Бил жену и милиционеров: что известно о мужчине, устроившем нашумевшее смертельное ДТП под Киевом
- 15:29 "Молитесь за воинов-сынов": мать погибшего на Донбассе Героя Украины написала трогательный стих
- 15:20 На озере в Киеве опрокинулся катамаран с людьми: момент попал на видео
- 15:15 Брата футболиста «Тоттенхэма» застрелили во Франции: преступника не поймали
- 15:13 Дело Шеремета: Дугарь смягчили меру пресечения, Кузьменко оставили под стражей
- 15:07 Водитель намеренно утопил автобус, в результате чего погиб он сам и еще 20 человек
Мошенник пытался "продать" должность главы Николаевской ОГА за 3 миллиона долларов
В суд направлен обвинительный акт в отношении мошенника, который пытался «продать» должность главы Николаевской облгосадминистрации за три миллиона долларов.
«Прокурорами Офиса Генерального прокурора направлен в суд обвинительный акт в отношении гражданина по факту мошенничества и предоставления обещания неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 УК Украина)», — говорится в сообщении ОГП.
Читайте также: Арестован «масон», продававший за 200 тысяч долларов должности в Кабмине.
Отмечается, что обвиняемый пытался завладеть деньгами, утверждая, что он может поспособствовать назначению на высокий пост, имея «связи» в Кабинете министров и Офисе президента Украины.
Операция по задержанию произошла в феврале 2020 года при получении первого «транша» — 350 тысяч долларов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», похожая ситуация была и в Харькове, где аферисты, представляясь «друзьями Зеленского», за миллион долларов предлагали «купить» кресло главы местной ОГА.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.