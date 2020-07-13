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Происшествия

Мошенник пытался "продать" должность главы Николаевской ОГА за 3 миллиона долларов

16:30 13 июля 2020
Доллары

В суд направлен обвинительный акт в отношении мошенника, который пытался «продать» должность главы Николаевской облгосадминистрации за три миллиона долларов.

«Прокурорами Офиса Генерального прокурора направлен в суд обвинительный акт в отношении гражданина по факту мошенничества и предоставления обещания неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 УК Украина)», — говорится в сообщении ОГП.

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Отмечается, что обвиняемый пытался завладеть деньгами, утверждая, что он может поспособствовать назначению на высокий пост, имея «связи» в Кабинете министров и Офисе президента Украины.

Операция по задержанию произошла в феврале 2020 года при получении первого «транша» — 350 тысяч долларов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», похожая ситуация была и в Харькове, где аферисты, представляясь «друзьями Зеленского», за миллион долларов предлагали «купить» кресло главы местной ОГА.

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Доллары

Мошенник пытался "продать" должность главы Николаевской ОГА за 3 миллиона долларов

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