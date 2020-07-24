27.65 / 27.97 31.76 / 32.34
Киев: +17
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В годовщину освобождения Лисичанска вандалы надругались над памятником погибшим воинам АТО (фото, видео)

11:19 24 июля 2020
Вандалы осквернили памятник бойцам АТО в Лисичанске

В шестую годовщину освобождения Лисичанска от боевиков вандалы облили красной краской памятник, установленный в память о погибших воинах. Накануне прокуратура установила причастность двоих россиян к расстрелу группы нацгвардейцев, участвовавших в боях за город.

Об осквернении памятника сообщает Дмитрий Снегиров, разместивший соответствующее фото на своей страничке в социальных сетях.

К годовщине освобождения города в СБУ опубликовали видеоматериалы, в которых вспоминается о событиях 24 июля 2014 года.

Эксклюзивное интервью со свидетелем событий шестилетней давности — заведующим отделением анестезиологии и интенсивной терапии Центральной городской больницы Александром Рештаненко — читайте на сайте «ФАКТОВ».

95

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Игорь Гоменюк

В Португалии сотрудники миграционной службы убили украинца: шокирующие подробности трагедии

Пограничники и нелегал

Иностранец шел через границу с Польшей в камуфляже украинских пограничников (фото)

Виктория Прайс

Зритель спас жизнь тележурналистке, обратив внимание на симптом рака, когда она вела эфир (фото)

Виталий Кличко

Битва за Киев: как Офис президента собирается «нокаутировать» Виталия Кличко

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер