В годовщину освобождения Лисичанска вандалы надругались над памятником погибшим воинам АТО (фото, видео)

В шестую годовщину освобождения Лисичанска от боевиков вандалы облили красной краской памятник, установленный в память о погибших воинах. Накануне прокуратура установила причастность двоих россиян к расстрелу группы нацгвардейцев, участвовавших в боях за город.

Об осквернении памятника сообщает Дмитрий Снегиров, разместивший соответствующее фото на своей страничке в социальных сетях.

К годовщине освобождения города в СБУ опубликовали видеоматериалы, в которых вспоминается о событиях 24 июля 2014 года.

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