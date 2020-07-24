«Безжалостный» с Расселом Кроу и другие премьеры недели: что посмотреть в кино с 30 июля (видео)

В четверг, 30 июля, в украинский прокат выходят шесть фильмов, но один из них давно известен зрителям. Это фантастический триллер «Начало» культового режиссера Кристофера Нолана, премьера которого состоялась еще в 2010 году. Примечательно, что его уже запускали повторно в прокат в Украине в начале июля, как только кинотеатры возобновили работу после длительного карантина. По всей видимости, таким способом хотели подогреть интерес к новому фильму Нолана «Довод», снятому в таком же жанре. Но…

Премьера «Довода» во всем мире отложена в очередной раз на неопределенный срок. Всему виной все та же пандемия. Фильм должен был выйти в начале июля, затем прокат перенесли на конец августа, но кинотеатры в США и большинстве стран Европы по-прежнему закрыты. И голливудские студии снова и снова вынуждены пересматривать графики премьер. Участь «Довода» постигла, например, ожидаемый многими фильм «Мулан» студии Walt Disney. Эта игровая версия одноименного популярного мультфильма должна была появиться в прокате 27 марта. Затем премьеру перенесли на середину августа. А теперь руководство Walt Disney не может назвать конкретную дату.

Кроме того, голливудский киногигант объявил о переносе на целый год еще нескольких знаковых премьер. Это продолжение «Аватара» и очередной эпизод «Звездных войн».

Таким образом, COVID-19 полностью поломал привычный график выхода новых фильмов в мировой прокат. Всегда лето было насыщено демонстрацией блокбастеров, которые приносили студиям наибольшие кассовые сборы. Нынешнее лето стало самым провальным в современной истории. Пока совершенно непонятно, что будет дальше. Ведь пандемия остановила не только премьеры уже готовых фильмов, но и работу над новыми. Отлаженный голливудский конвейер дал опасный сбой. Американские СМИ сообщают о том, что из Лос-Анджелеса, который кормится благодаря кинопроизводству, за последние два месяца вынуждены были уехать десятки тысяч жителей, лишившихся работы из-за остановки голливудских студий.

Но вернемся к премьерам недели. «ФАКТЫ» представляют пять фильмов, которые все же добрались до Украины.

«Безжалостный»

(оригинальное название Unhinged, в интернете известен под названием «Неистовый») (16+, США, Solstice Studios, триллер, бюджет — 33 миллиона долларов)

Американский режиссер Деррик Борте по-своему исследует феномен, известный во всем мире как «ярость на дороге». Жестокие выяснения отношений между участниками различных дорожных инцидентов, увы, стали массовым явлением. Фильм рассказывает историю разведенной женщины, которая одна воспитывает ребенка. Однажды она теряет терпение в дорожной пробке и показывает неприличный жест другому водителю. После этого кто-то начинает преследовать ее, и женщина не сразу понимает, что нажила себе смертельного врага…

Главные роли в картине исполнили обладатель премии «Оскар» Рассел Кроу («Гладиатор, «Игры разума») и Карен Писториус («Смертельные машины»). Премьера «Безжалостного» тоже переносилась несколько раз. В США его собирались показывать в кинотеатрах с конца августа — начала сентября. Однако в мае было объявлено, что картина выйдет 1 июля и станет первой большой премьерой после отмены карантина. Но ситуация в стране не то, что улучшилась, а даже ухудшилась. Кинотеатры остаются закрытыми. Премьеру перенесли сначала на 31 июля, а потом 23 июля объявили, что она откладывается на неопределенный срок. Вместе с тем «Безжалостный» вышел 16 июля в прокат в Германии, где сразу занял первое место по кассовым сборам по итогам недели.

«Кот под прикрытием»

(6+, Франция-Китай, Lux Populi Production, анимационный фильм для семейного просмотра)

Два секретных агента, чьи методы работы и жизненные принципы противоречат друг другу, вынуждены работать вместе, чтобы выяснить, кто украл образцы тайного вещества, обладающего невероятными свойствами. Расследуя это опасное дело, Владимир и Гектор неожиданно узнают правду о глобальном изменении климата, которое грозит уничтожить многие виды земных существ. Мультфильм сняли режиссеры Гийом Ивернель и Чжан Чжии. Ограничение по возрасту введено из-за некоторых выражений, используемых героями картины. В мировом прокате «Кот под прикрытием» успел собрать 5,6 миллиона долларов.

«Ночной портье»

(оригинальное название The Night Clerk, в интернете известен как «Ночной клерк») (16+, США, Saban Films, триллер)

Главный герой фильма — ночной портье в отеле, страдающий синдромом Аспергера. Ему сложно общаться с другими людьми, при этом он прекрасно образован и начитан. Однако у молодого человека есть одно пристрастие, в определенной мере объясняемое его заболеванием — он подглядывает за постояльцами, используя видеокамеры наблюдения. Во время одного из его дежурств в отеле происходит убийство. Жертва — женщина. И портье становится главным подозреваемым для полиции…

Фильм снял Майкл Кристофер по собственному сценарию. Лауреат Пулитцеровской премии известен как сценарист популярных фильмов «Иствикские ведьмы» и «Мистер Джонс». Кроме того, он сыграл в культовых сериалах «Рэй Донован» и «Мистер Робот». На роль портье режиссер пригласил звезду фильмов «Дэдпул 2» и «Люди Икс: Темный Феникс» Тая Шеридана. Главные женские роли исполнили обладательница премии «Оскар» Хелен Хант («Лучше не бывает») и звезда фильма «Ножи наголо» Ана де Армас. А начала июня фильм стал доступен для подписчиков Netflix.

«Секрет»

(12+, США, Roadside Attractions, драма, бюджет — 21 миллион долларов)

Фильм является экранизацией одноименного бестселлера американской писательницы Ронды Бирн, опубликованного в 2006 году. Многие критики и читатели относят роман к мотивационной литературе. Снял картину режиссер Энди Теннант («Золото дураков»). Это история молодой вдовы, которая едва сводит концы с концами, воспитывая троих детей. У нее есть друг, но отношения с ним весьма сложны и неоднозначны. Однажды мощный шторм наносит огромный ущерб округе, где проживает вдова. Однако вместе с этой бедой в ее жизни появляется таинственный незнакомец. Он ненавязчиво пытается научить женщину и ее детей искать в жизни позитивные моменты. Но у этого человека есть некий секрет, раскрытие которого способно все разрушить…

Главные роли в фильме исполнили Кэти Холмс («Удача Логана»), Джош Лукас («Медальон»), Джерри О'Коннелл («Пираньи 3»).

«Таинственный сад»

(12+, Великобритания-Франция, STX Films, драма, фэнтези)

Фильм является экранизацией одноименного романа британской писательницы Фрэнсис Элизы Бернетт, изданного в 1911 году. Действие происходит в имении в графстве Йоркшир, к владельцу которого приезжает его осиротевшая племянница. Десятилетняя девочка, выросшая в Индии в богатой семье, все члены которой умерли от холеры, избалована. Она привыкла к тому, что все ей потакают. Однако дядя и управляющая его имением женщина не намерены исполнять все желания и капризы новой обитательницы дома. Недовольная их отношением девочка стремится занять себя чем-нибудь и постепенно узнает, что имение ее дяди хранит множество тайн…

Главные роли в картине исполнили лауреат премии «Оскар» Колин Ферт («Король говорит»), популярная актриса Джули Уолтерс («Мамма Mia!») и дебютантка Дикси Эгерикс.

Какие фильмы вышли в прокат с 23 июля читайте здесь.

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