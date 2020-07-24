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Емельяненко сразится с Исмаиловым: все подробности боя
В пятницу, 24 июля, в Сочи пройдет турнир АСА 107 по смешанным единоборствам, главным событием которого станет поединок в тяжелой весовой категории между Александром Емельяненко (29 побед, 7 поражений, 1 ничья) и Магомедом Исмаиловым (16 побед, 2 поражения, 1 ничья). Начало запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Отметим, что бой должен был состояться еще 3 апреля в Москве, но из-за пандемии коронавируса и последовавшего за ней карантина организаторы перенесли его на другую дату и в другой город.
Отметим, что накануне бойцы прошли обязательную процедуру взвешивания. Емельяненко оказался более чем на 23 кг тяжелее своего оппонента: весы под ним показали 117,1 кг, в то время как Исмаилов «завесил» на 94,6 кг.
Забавный эпизод произошел во время дуэли взглядов. Уже когда Александр развернулся и смотрел в сторону фотографов, Магомед продолжал испепелять своего соперника глазами. Лишь после паузы и дружеского жеста Емельяненко, показавшего, где именно находятся камеры, Исмаилов также развернулся для общего фото.
«Я абсолютно уверен в своей победе в этом бою. Я чувствую, что абсолютно готов и постоянно работал, работал и работал, увеличивал нагрузки как функциональные, так и физические. У меня сейчас замечательные скоростные и физические данные, сам от себя в восторге сейчас нахожусь. Постараюсь как всегда отправить соперника в глубокий „сон“, буду больно и много бить, но шоу устраивать никакого не собираюсь. Чего мне опасаться от Исмаилова? Его проходов в партер? Это же просто смешно, поскольку борьба у меня в крови, и даже если он будет меня держать какое-то время, то „выдохнется“, и уже в стойке мы с ним решим, кто есть кто. Я не хочу скучного боя в партере и всей этой возни у клетки, я просто желаю бить и крушить его на части, как в борьбе, так и в стойке. Посмотрим, что произойдет в итоге, но я думаю, что поединок завершу в свою пользу благодаря превосходству над Исмаиловым во всем», — поделился Емельяненко своими ожиданиями от поединка.
К слову, верят в победу Александра и букмекеры. К примеру, контора «Париматч» на его победу принимает ставки с коэффициентом 1,44, в то время как на Исмаилова — 3,05.
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