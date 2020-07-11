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Обоюдный нокдаун: боксеры провели «сногсшибательный» бой (видео)
Ярким получился бой малоизвестных спортсменов Питера Кортеса и Кори Чемпиона в рамках вечера бокса, организованного промоутерской компанией Top Rank.
Хоть поединок и продлился всего один раунд, но успел запомниться немногочисленным зрителям легендарной арены MGM Grand в Лас-Вегасе. В одном из эпизодов боксеры побывали в обоюдном нокдауне, а бой в итоге завершился досрочной победой Чемпиона.
Отметим, что главным поединком вечера бокса стала встреча между несостоявшимся соперником Александра Усика в супертяжелом весе камерунцем Карлосом Такамом и американцем Джерри Форрестом. Бой прошел все 10 раундов и завершился победой камерунца единогласным решением судей.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бой в ММА завершился двойным нокдауном, после которого один из соперников не смог продолжить поединок.19
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