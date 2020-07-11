26.88 / 27.12 30.12 / 30.54
Киев: +20
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Обоюдный нокдаун: боксеры провели «сногсшибательный» бой (видео)

12:58 11 июля 2020
Питер Кортес&nbsp;— Кори Чемпион

Ярким получился бой малоизвестных спортсменов Питера Кортеса и Кори Чемпиона в рамках вечера бокса, организованного промоутерской компанией Top Rank.

Хоть поединок и продлился всего один раунд, но успел запомниться немногочисленным зрителям легендарной арены MGM Grand в Лас-Вегасе. В одном из эпизодов боксеры побывали в обоюдном нокдауне, а бой в итоге завершился досрочной победой Чемпиона.

Отметим, что главным поединком вечера бокса стала встреча между несостоявшимся соперником Александра Усика в супертяжелом весе камерунцем Карлосом Такамом и американцем Джерри Форрестом. Бой прошел все 10 раундов и завершился победой камерунца единогласным решением судей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бой в ММА завершился двойным нокдауном, после которого один из соперников не смог продолжить поединок.

19

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

боевик ДНР

В России заговорили о признании "ДНР"-"ЛНР": какую игру затеял Кремль

Тарас Матвеев

На Донбассе погиб офицер 24-й бригады: в сети появилось фото героя

Янукович

Янукович отметил юбилей: гостей заставили сдать тест на COVID-19

самолет

Война закончилась? Российскому самолету разрешили пролететь над Украиной

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер