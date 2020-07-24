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Происшествия

В исправительной колонии на Кировоградщине сотрудница застрелилась на наблюдательной вышке

16:04 24 июля 2020
Самоубийца

В Кировоградской области произошло ЧП — застрелилась работница Петровской исправительной колонии. Ранее подобное случилось в Днепре, где на рабочем месте из табельного оружия застрелилась старший лейтенант полиции превенции.

Как сообщает издание «Утренний город», работница колонии (1993 года рождения) застрелилась из автомата на своем посту — на вышке наблюдения.

Издание, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах, отмечает, что девушка заступила на смену утром в четверг, 23 июля, а за два часа до окончания работы — в шесть утра 24 июля — покончила с собой.

Также отмечается, что в областной прокуратуре эту информацию подтвердили: «Факт события подтверждаем. На месте работает следственно-оперативная группа. Сейчас выясняются обстоятельства и причины происшествия».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Днепре покончил жизнь самоубийством полковник полиции Павел Савенко — он застрелился из карабина. Тело офицера обнаружила его супруга, вернувшаяся домой после прогулки с ребенком.

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