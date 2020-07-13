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В Днепре женщина — офицер полиции застрелилась в своем служебном кабинете
В Днепре старший лейтенант полиции превенции выстрелила себе в голову из табельного пистолета — 30-летнюю женщину госпитализировали, однако она умерла. Ранее похожий случай произошел под Киевом, где с собой пытался покончить 21-летний правоохранитель.
О случае в Днепре пишет общественный активист Александр Слободенюк, сообщающий, что ЧП произошло 11 июля в Самарском отделении полиции. «После выстрела она выжила и была доставлена в больницу. Это только я не нахожу такой новости на сайте ГУ НП? Или действительно хотят скрыть?» — пишет он на своей страничке в соцсетях, а позже добавляет, что раненая скончалась.
Тем временем издание «Днепр вечерний» сообщает, что информацию о ЧП подтвердила пресс-офицер ГУ НП в Днепропетровской области Анна Старчевская.
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