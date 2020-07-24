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В Киеве члены семей погибших участников АТО получат дополнительные льготы
Участникам АТО/ООС на востоке Украины и членам семей погибших военнослужащих предоставляются дополнительные льготы, сообщили на портале горгосадминистрации. Такое решение принято депутатами Киевсовета. Утверждено, в частности, что:
- будет выплачиваться ежемесячная адресная материальная помощь семьям погибших — неработающим родителям, женам (мужьям), совершеннолетним детям с инвалидностью;
- будут предоставляться средства на приобретение лекарств для членов семей погибших;
- предусматривается компенсация за лечение членов семей погибших;
- дополнительная льгота на обучение детей участников АТО и членов семей погибших в учреждениях внешкольного образования столицы.
В то же время упрощается система оказания дополнительных льгот и гарантий для участников АТО и членов их семей.
Напомним, что ко Дню Победы почти 80 тысяч киевлян получили матпомощь, в том числе и члены семей погибших, умерших от травм и увечий. Также ко Дню защитника Украины некоторым категориям киевлян полагались материальные выплаты. Также ветераны АТО, которым государство предоставило льготы на получение образования, могут обучаться в четырех вузах Украины.15
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