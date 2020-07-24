27.64 / 27.93 31.76 / 32.31
Киев: +22
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Деньги

В Киеве члены семей погибших участников АТО получат дополнительные льготы

16:30 24 июля 2020
льготы участникам АТО

Участникам АТО/ООС на востоке Украины и членам семей погибших военнослужащих предоставляются дополнительные льготы, сообщили на портале горгосадминистрации. Такое решение принято депутатами Киевсовета. Утверждено, в частности, что:

- будет выплачиваться ежемесячная адресная материальная помощь семьям погибших — неработающим родителям, женам (мужьям), совершеннолетним детям с инвалидностью;

- будут предоставляться средства на приобретение лекарств для членов семей погибших;

- предусматривается компенсация за лечение членов семей погибших;

- дополнительная льгота на обучение детей участников АТО и членов семей погибших в учреждениях внешкольного образования столицы.

В то же время упрощается система оказания дополнительных льгот и гарантий для участников АТО и членов их семей.

Напомним, что ко Дню Победы почти 80 тысяч киевлян получили матпомощь, в том числе и члены семей погибших, умерших от травм и увечий. Также ко Дню защитника Украины некоторым категориям киевлян полагались материальные выплаты. Также ветераны АТО, которым государство предоставило льготы на получение образования, могут обучаться в четырех вузах Украины.

15

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Военный с автоматом

Полномасштабная война на Кавказе: чем грозит конфликт между Азербайджаном и Арменией

Самоубийца

В исправительной колонии на Кировоградщине сотрудница застрелилась на наблюдательной вышке

Самой большой проблемой для выпускников школ оказалось знание украинского языка и истории страны

Самой большой проблемой для выпускников школ оказалось знание украинского языка и истории страны

СКК Олимпийский

В Москве взорвали стадион, где дрались братья Кличко: эффектное видео

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер