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Сбежавшие из зоопарка обезьяны устроили переполох в Одессе (видео)
Днем в пятницу, 24 июля, из Одесского зоопарка сбежали три павиана. Очевидцы сообщали, что видели беглецов на территории трамвайного депо и даже на «Привозе». Обнародовали видео, на котором одна из обезьян передвигается по крыше здания. (Ранее сообщалось о том, что обезьяна устроила переполох в харьковском супермаркете.)
Для справки
Одесский зоопарк был открыт возле рынка «Привоз» в 1938 году. Посещаемость — более 250 тысяч человек в год. В зоопарке содержится свыше 260 видов животных (порядка 1570 экземпляров), около 50 из них занесены в Красную книгу Украины и Международную Красную книгу.
В зоопарке подтвердили факт происшествия. В частности, сотрудник парка сообщил, что из-за нестандартной ситуации зверинец временно закрыли для посетителей.
«Сбежал вожак-самец по кличке Жорик, а также еще один самец и самочка — они моложе, хотя всем им уже больше десяти лет, — уточнил директор зоологического парка Игорь Беляков. — Пришлось задействовать не только всех наших работников, но и сотрудников ГСЧС и полиции. Операция по розыску и поимке длилась более двух часов.
Как стало известно, когда выяснили конкретные места «новой дислокации» павианов и поняли, что так просто, «голыми руками», их не возьмешь, применили транквилизатор. Правда, сразу же ввели животным антидот.
По словам руководства зверинца, «беглецы» чувствуют себя вполне нормально и сейчас находятся в ветеринарном отделении. Позже будут переведены на свои привычные места.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что под Харьковом обезьяна сбежала из экопарка. Миновав охрану и решетки, животное выбежало на трассу.
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