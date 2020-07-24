Сбежавшие из зоопарка обезьяны устроили переполох в Одессе (видео)

Днем в пятницу, 24 июля, из Одесского зоопарка сбежали три павиана. Очевидцы сообщали, что видели беглецов на территории трамвайного депо и даже на «Привозе». Обнародовали видео, на котором одна из обезьян передвигается по крыше здания. (Ранее сообщалось о том, что обезьяна устроила переполох в харьковском супермаркете.)



Для справки Одесский зоопарк был открыт возле рынка «Привоз» в 1938 году. Посещаемость — более 250 тысяч человек в год. В зоопарке содержится свыше 260 видов животных (порядка 1570 экземпляров), около 50 из них занесены в Красную книгу Украины и Международную Красную книгу.

В зоопарке подтвердили факт происшествия. В частности, сотрудник парка сообщил, что из-за нестандартной ситуации зверинец временно закрыли для посетителей.

«Сбежал вожак-самец по кличке Жорик, а также еще один самец и самочка — они моложе, хотя всем им уже больше десяти лет, — уточнил директор зоологического парка Игорь Беляков. — Пришлось задействовать не только всех наших работников, но и сотрудников ГСЧС и полиции. Операция по розыску и поимке длилась более двух часов.

Как стало известно, когда выяснили конкретные места «новой дислокации» павианов и поняли, что так просто, «голыми руками», их не возьмешь, применили транквилизатор. Правда, сразу же ввели животным антидот.

По словам руководства зверинца, «беглецы» чувствуют себя вполне нормально и сейчас находятся в ветеринарном отделении. Позже будут переведены на свои привычные места.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что под Харьковом обезьяна сбежала из экопарка. Миновав охрану и решетки, животное выбежало на трассу.

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